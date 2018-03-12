Сенников высказался о проблемах "Зенита"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников высказался о проблемах питерского "Зенита".

"Видимо, у "Зенита" - какой-то физический спад. Наверное, команда целенаправленно готовилась к матчам Лиги Европы, плюс переезды - возможно это сказалось... "Зенит" в чемпионате не пропускает, играет "на ноль", но забить тоже не может. Потеряла команда конструктив в игре, мало создает моментов. В матче с "Ростовом" очень примитивно сыграли: были одни сплошные навесы, почти не старались через пас взломать оборону соперника. "Ростов" выглядел намного симпатичнее", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Червиченко изложил свой взгляд на игру "Зенита". | soccernews.ru