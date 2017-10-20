Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"

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Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"Я жду самого лучшего результата в истории выступлений нашей сборной на Чемпионатах Мира. Не хуже, чем в 1966-м году. Это, конечно, будет огромный праздник. Уже сейчас все спрашивают, где купить билет, стоит ли приобретать его заранее", - цитирует бывшего футболиста официальный сайт РФС.

Напомним, Рамос, Пике и Бускетс могут не приехать в Россию на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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