Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"Я жду самого лучшего результата в истории выступлений нашей сборной на Чемпионатах Мира. Не хуже, чем в 1966-м году. Это, конечно, будет огромный праздник. Уже сейчас все спрашивают, где купить билет, стоит ли приобретать его заранее", - цитирует бывшего футболиста официальный сайт РФС.

Напомним, Рамос, Пике и Бускетс могут не приехать в Россию на Чемпионат Мира. | soccernews.ru