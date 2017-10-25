Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский "Спартак" в рамках 1/8 Кубка России принимал на своем поле гостей из Нальчика, которые представляют третий дивизион, но на прошлой стадии выбили "Динамо".

Гости активно начали встречу, создав первый момент уже на пятой минуте: Комбаров провалился на своем фланге, этим воспользовался Медников, бросивший Тлупова в прорыв, тот под углом вышел на ворота, но в дальний гол не попал. Тем не менее активность гостей из Нальчика принесла плоды: после навеса с углового Гугуев подсек мяч дальше по штрафной, а Медников с близкого расстояния расстрелял ворота молодого Максименко.

Почувствовав, что дело может закончиться плохо, московский "Спартак" проснулся, начав загружать мячами штрафную гостей. Давыдов мощно выстрелил по воротам, но Шогенова спасла штанга, следом вратарь гостей отбил перед собой удар Пашалича, а затем справился с добиванием Кутепова. Атаки москвичей не прекращались, в итоге оборона соперника дрогнула. Мельгарехо выдал прекрасный пас на левый край штрафной на Адриано, тот мог простреливать на свободного Рошу, но решил пробить сам – Шогенов мяч отбил, но на добивание подоспел Пашалич, затолкавший игровой снаряд в ворота.

Игроки из Нальчика также не думали сидеть в обороне, заставив потрудиться Максименко, вратарь хозяев вытащил мяч из-под перекладины после удара Медникова. В ответ выше ворот выстрелил Пашалич. На этом команды завершили первую половину игры.

На второй тайм московский "Спартак" вышел более заряженным. Тут же сразу два мяча забил Мельгарехо. После комбинации с участием Глушакова, Давыова и Мельгарехо парагваец выскочил один на один с Шогеновым и точно пробил в ближний угол. Через минуту Шогенов отбил удар рабоной от Глушакова и справился с добиваниями от Роши и Мельгарехо, однако второй гол от Лоренсо никуда не ушел. Парагваец забил через три две минуты, замкнув навес с углового.

"Спартак" из Нальчика на это ответил голом Гугуева, сократив отставание до минимального: Тлупов принял мяч после длинного заброса Паштова, скинул его на Гугуева, тот принял "круглого" на грудь, а вторым касанием отправил в ворота.

Следующие 20 минут темп был не слишком высоким, команды делали серии замен, отложив все самые интересные события на концовку. Попов мог забить дальним ударом – Шогенов в прыжке вытащил мяч из угла ворот, однако затем москвичам помог Жилов, срезавший игровой снаряд в свои ворота после прострела все того же Попова. В концовке хозяева забили и пятый гол: после подачи углового Джикия сбросил мяч на Кутепова, а тот занес его в сетку.

Также могли в концовке забить и Промес с Рошей, но пробить Шогенова из выгодных позиций не сумели. Тем не менее и без этого московский "Спартак" сумел одержать разгромную победу, в четвертьфинале команда Карреры встретится с самарскими "Крыльями".

"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик 5:2

Голы: Медников, 19 – 0:1; Пашалич, 30 – 1:1; Мельгарехо, 48 – 2:1; Мельгарехо, 52 – 3:1; Гугуев, 58 – 3:2; Жилов в свои ворота, 81 – 4:2; Кутепов,

"Спартак" Москва: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 64), Комбаров, Пашалич, Глушаков, Роша, Мельгарехо (Промес, 57), Давыдов (Попов, 78), Адриано.

"Спартак" Нальчик: Шогенов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Жилов, Миронов (Магомадов, 84), Паштов, Каркаев (Машуков, 65), Медников (Ахриев, 61), Гугуев, Тлупов.

Вячеслав Горбачев

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