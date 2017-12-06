Сенсации не случилось: "Барселона" обыгрывает "Спортинг" в заключительном туре группового этапа

Каталонская "Барселона" в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов принимала на "Камп Ноу" лиссабонский "Спортинг". Хозяева еще в предыдущем матче турнира обеспечили себе выход в 1/8 финала с первого места, в то время как португальцам нужна была только победа, ведь тогда у них появлялась надежда на выход в плей-офф турнира. В параллельном матче греческий "Олимпиакос" принимал "Ювентус", и победа гостей без оглядки на матч в Барселоне выводила их из группы.

Каталонцы с первых минут занялись привычным делом, забрав мяч под свой контроль и пытаясь обозначить свое преимущество результативной атакой. Однако запираться на своей половине в планы "Спортинга" не входило, поэтому высокий прессинг гостей постоянно мешал "Барселоне" доставить мяч к чужой штрафной. Довольно долгое время игра у команд совсем уж не клеилась, выделить можно разве что неопасные дальние удары Фернандеша и Видаля.

Лишь ближе к середине тайма у хозяев что-то начало получаться: Луис Суарес по левому краю вратарской вырвался на свидание с Патрисиу, однако последний с ударом уругвайца справился. В принципе, активностью Суареса и ограничивался весь атакующий потенциал "Барселоны", однако для забитого гола усилий одного Луиса не хватило. "Спортинг" же у чужих ворот не показал ничего интересного, хотя мотивации у них должно было быть побольше.

С началом второй половины каких-то ощутимых изменений не произошло, разве что гости заиграли поактивнее, но опасных моментов ни у одних из ворот не возникало. Тем неожиданнее стал гол "Барселоны": после подачи с углового в исполнении Дениса Суареса первым на ближней штанге оказался Пако Алькасер, который головой переправил сферу в дальний угол – 1:0. Тут же последовала рокировка от Вальверде, и на поле появился Лионель Месси.

"Спортинг" просто обязан был сравнивать счет за полчаса до конца матча, но удар в упор Доста парировал Силлессен. Каталонцы же стали играть, в основном, через Месси, которого едва сдерживали защитники гостей. Лиссабонцы практически всей командой оборонялись, не имея вариантов изменить рисунок игры. Ближе к концовке матча Месси имел шанс забить второй гол своей команды, но его выстрел с линии штрафной с трудом парировал Руй Патрисиу.

Уже в добавленное время Лионель, накрутив нескольких соперников в центре поля, отправил в прорыв по левому флангу Дениса Суареса, на прострел которого откликнулся лишь Матье: экс-каталонец переправил мяч в собственные ворота, установив тем самым окончательный счет в матче. Не самая эффектная победа "Барселоны" отправляет "Спортинг" в Лигу Европы, да и других вариантов у португальцев не было - "Ювентус" взял 3 очка в Греции.

"Барселона" – "Спортинг" – 2:0

Голы: Пако Алькасер, 59 – 1:0, Матье, автогол, 92 - 2:0.

"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике (Бускетс, 64), Вермален, Динь, Алеиш Видаль (Месси, 61), Ракитич, Андре Гомеш, Денис Суарес, Пако Алькасер, Луис Суарес (Паулиньо, 75).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Ристовски (Мартинш, 46), Батталья, Вильям Карвалью, Акунья, Фернандеш, Бруно Сезар (Коэнтрау, 64), Руис (Дост, 46).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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