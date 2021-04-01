Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 марта

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Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 мартаФото BBC

Завершился третий тур отборочного раунда на ЧМ-2022.

Из главных событий дня стоит отметить поражение Германии в матче с Македонией, ничью между Украиной и Казахстаном, а также победы Англии, Испании, Италии и Франции в своих матчах.

Группа В

Испания - Косово 3:1
Голы: Ольмо, 34 - 1:0, Ферран Торрес, 36 - 2:0, Халими, 70 - 2:1, Жерар Морено, 75 - 3:1  

Греция - Грузия 1:1
Голы: Какабадзе (аг), 76 - 1:0, Кварацхелия, 78 - 1:1

Таблица: Испания (7), Швеция (6), Греция (2), Грузия (1), Косово (0).


Группа С

Литва - Италия 0:2
Голы: Сенси, 47 - 0:1, Иммобиле (пен), 90 - 0:2

Северная Ирландия - Болгария 0:0

Таблица: Италия (9), Швейцария (6), Северная Ирландия (1), Болгария (1), Литва (0).


Группа D

Украина - Казахстан 1:1
Голы: Яремчук, 20 - 1:0, Мужиков, 59 - 1:1

Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Гол: Гризманн, 60 - 0:1

Таблица: Франция (7), Украина (3), Финляндия (2), Босния и Герцеговина (1), Казахстан (1).


Группа F

Австрия - Дания 0:4
Голы: Ольсен, 58 - 0:1, Мэле, 63 - 0:2, Хейбьерг, 67 - 0:3, Ольсен, 73 - 0:4

Молдова - Израиль 1:4
Голы: Карп, 29 - 1:0, Захави, 45 - 1:1, Соломон, 57 - 1:2, Даббур, 64 - 1:3, Натхо, 66 - 1:4

Шотландия - Фарерские о-ва 4:0
Голы: Макгинн, 7 - 1:0, Макгинн, 53 - 2:0, Адамс, 60 - 3:0, Фрэйзер, 70 - 4:0

Таблица: Дания (9), Шотландия (5), Израиль (4), Австрия (4), Фарерские о-ва (1), Молдова (1).


Группа I

Андорра - Венгрия 1:4
Голы: Фиола, 45 - 0:1, Газдаг, 51 - 0:2, Кляйнхайслер, 58 - 0:3, Него, 90 - 0:4, Пухоль (пен), 90 - 1:4

Англия - Польша 2:1
Голы: Кейн (пен), 19 - 1:0, Модер, 58 - 1:1, Магуайр, 85 - 2:1    

Сан-Марино - Албания 0:2
Голы: Манай, 63 - 0:1, Узуни, 85 - 0:2

Таблица: Англия (9), Венгрия (7), Албания (6), Польша (4), Андорра (0), Сан-Марино (0).


Группа J

Германия - Северная Македония 1:2
Голы: Пандев, 45 - 0:1, Гюндоган (пен), 63 - 1:1, Элмаз, 85 - 1:2

Армения - Румыния 3:2
Голы: Сперцян, 56 - 1:0, Чикылдэу, 62 - 1:1, Чикылдэу, 72 - 1:2, Ароян, 86 - 2:2, Барсегян (пен), 89 - 3:2

Лихтенштейн - Исландия 1:4
Голы: Сайварссон, 12 - 0:1, Бьярнасон, 45 - 0:2, Паульссон, 77 - 0:3, Фрик, 79 - 1:3, Сигурйонссон (пен), 90 - 1:4

Таблица: Армения (9), Северная Македония (6), Германия (6), Румыния (3), Исландия (3), Лихтенштейн (0).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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