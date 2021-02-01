Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1
Во Франции завершились все матчи 22-го тура Лиги 1, кроме перенесенной из-за беспорядков игры "Марселя" и "Ренна". В Лорьяне произошла сенсация тура: хозяева смогли победить ПСЖ со счетом 3:2. "Монако" вновь одержал победу. Команда Головина выигрывает 5-й матч подряд, а не проигрывает уже 7 туров. В этот раз не смог сдержать "монегасков" "Нант" - счет встречи 1:2. На первое место вышел "Лилль", который смог дома минимально победить "Дижон" 1:0. Представляем все результаты 22-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
"Лион" - "Бордо" - 2:1
"Монпелье" - "Ланс" - 1:2
"Ницца" - "Сент-Этьен" - 0:1
"Страсбур" - "Реймс" - 0:1
"Лорьян" - ПСЖ - 3:2
"Брест" - "Метц" - 2:4
"Анжер" - "Ним" - 3:1
"Лилль" - "Дижон" - 1:0
"Нант" - "Монако" - 1:2
Матч "Марсель" – "Ренн" был перенесен.
Турнирная таблица: "Лилль" (48), "Лион" (46), ПСЖ (45), "Монако" (42), "Ренн" (36), "Метц" (34), "Ланс" (34), "Анжер" (33), "Марсель" (32), "Бордо" (32), "Монпелье" (28), "Реймс" (27), "Брест" (26), "Ницца" (26), "Страсбур" (24), "Сент-Этьен" (22), "Нант" (18), "Лорьян" (18), "Ним" (15), "Дижон" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13