Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1

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Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1Во Франции завершились все матчи 22-го тура Лиги 1, кроме перенесенной из-за беспорядков игры "Марселя" и "Ренна". В Лорьяне произошла сенсация тура: хозяева смогли победить ПСЖ со счетом 3:2. "Монако" вновь одержал победу. Команда Головина выигрывает 5-й матч подряд, а не проигрывает уже 7 туров. В этот раз не смог сдержать "монегасков" "Нант" - счет встречи 1:2. На первое место вышел "Лилль", который смог дома минимально победить "Дижон" 1:0. Представляем все результаты 22-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Лион" - "Бордо" - 2:1
"Монпелье" - "Ланс" - 1:2
"Ницца" - "Сент-Этьен" - 0:1
"Страсбур" - "Реймс" - 0:1
"Лорьян" - ПСЖ - 3:2
"Брест" - "Метц" - 2:4
"Анжер" - "Ним" - 3:1
"Лилль" - "Дижон" - 1:0
"Нант" - "Монако" - 1:2

Матч "Марсель" – "Ренн" был перенесен.

Турнирная таблица: "Лилль" (48), "Лион" (46), ПСЖ (45), "Монако" (42), "Ренн" (36), "Метц" (34), "Ланс" (34), "Анжер" (33), "Марсель" (32), "Бордо" (32), "Монпелье" (28), "Реймс" (27), "Брест" (26), "Ницца" (26), "Страсбур" (24), "Сент-Этьен" (22), "Нант" (18), "Лорьян" (18), "Ним" (15), "Дижон" (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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