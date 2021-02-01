Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1

Во Франции завершились все матчи 22-го тура Лиги 1, кроме перенесенной из-за беспорядков игры "Марселя" и "Ренна". В Лорьяне произошла сенсация тура: хозяева смогли победить ПСЖ со счетом 3:2. "Монако" вновь одержал победу. Команда Головина выигрывает 5-й матч подряд, а не проигрывает уже 7 туров. В этот раз не смог сдержать "монегасков" "Нант" - счет встречи 1:2. На первое место вышел "Лилль", который смог дома минимально победить "Дижон" 1:0. Представляем все результаты 22-го тура Лиги 1.



Результаты тура:



"Лион" - "Бордо" - 2:1

"Монпелье" - "Ланс" - 1:2

"Ницца" - "Сент-Этьен" - 0:1

"Страсбур" - "Реймс" - 0:1

"Лорьян" - ПСЖ - 3:2

"Брест" - "Метц" - 2:4

"Анжер" - "Ним" - 3:1

"Лилль" - "Дижон" - 1:0

"Нант" - "Монако" - 1:2

Матч "Марсель" – "Ренн" был перенесен.

Турнирная таблица: "Лилль" (48), "Лион" (46), ПСЖ (45), "Монако" (42), "Ренн" (36), "Метц" (34), "Ланс" (34), "Анжер" (33), "Марсель" (32), "Бордо" (32), "Монпелье" (28), "Реймс" (27), "Брест" (26), "Ницца" (26), "Страсбур" (24), "Сент-Этьен" (22), "Нант" (18), "Лорьян" (18), "Ним" (15), "Дижон" (15).