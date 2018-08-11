Сенсация была близка: ЦСКА спас ничью в игре с "Енисеем"
Московский ЦСКА продолжает лихорадить на старте сезона, молодые игроки армейцев никак не могут одержать первую победу в чемпионате страны, до матча с худшей командой чемпионата "Енисеем" не было даже забитых голов, сегодня отличиться удалось, но Абель Эрнандес сделал это после назначения не самого очевидного пенальти. ЦСКА отскочил, а ведь мог поменяться с "Енисеем" местами, оказавшись в зоне вылета. Впрочем, от этого армейцы себя не застраховали, Если в третьем туре выиграет "Арсенал" или "Крылья Советов", то ЦСКА опустится в зону стыковых матчей.
В матче же с "Енисеем" ЦСКА совершенно не впечатлил, команда вообще не нанесла ни одного удара в створ ворот в первой половине игры. "Енисей" же дважды мог открывать счет в дебюте встречи: сначала Костюков едва не откликнулся на навес Бодула и не расстрелял Акинфеева, а уже через три минуты все тот же Костюков замыкал передачу Занева, выиграв верховую борьбу у Магнуссона, однако ЦСКА спас каркас ворот.
Затем игра успокоилась, "Енисей" сбавил обороты, ЦСКА же их и не включал. Вспомнить можно только неплохой пас на Жамалетдитова, когда Тимур едва не вышел один на один, но все же защитник "Енисея" оказался проворнее.
В начале второго тайма ЦСКА ко всему прочему остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Набабкин за то, что пнул Огуде. А уже через восемь минут после этого события "Енисей" реализовал численное превосходство. Бодул своей передачей нашел Костюкова, тот обыграл Чернова и точно пробил под перекладину.
ЦСКА пришлось активизироваться, однако команда ничего не могла придумать у ворот Юрченко. Помог пенальти, который был назначен за падение в чужой штрафной Фернандеса. Первый гол за ЦСКА забил Абель Эрнандес, уругваец спас армейцев от позорного поражения. Помимо же не смого очевидного пенальти в игре случился и гол "Енисея", который отменил арбитр, посчитав, что Саркисов оказался в офсайде. Этот эпизод также выглядел спорно.
"Енисей" – ЦСКА 1:1
Голы: Костюков, 58 – 1:0; Эрнандес с пенальти, 79 – 1:1
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Кичин, Занев (Гавазай, 23), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков (Саркисов, 62), Огуде, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов (Ахметов, 66), Магнуссон, Бекао, Фернандес, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов (Ефремов, 83), Жамалетдинов (Эрнандес, 58).
Удаление: Набабкин, 50.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Енисей" – ЦСКА - 1:1 (обзор) | http://soccernews.ru
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