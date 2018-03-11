Сенсация была близка: "Спартак" на последней минуте вырвал победу в матче со "СКА-Хабаровском"

Московский "Спартак" принимал на своем поле "СКА-Хабаровск", который приехал в Москву с одной целью – выстоять весь матч, окопавшись всей командой у своих ворот и не пропустить. За всю игру хабаровчане считанное количество раз подходили к владениям Селихова. "СКА-Хабаровск" ни разу не пробил по воротам. "Спартак" же давил всю игру. В первом тайме москвичи нанесли 14 ударов, из которых 8 пришлись в створ, во второй половине игры картина не изменилась (16 ударов, 6 в створ). 30-летний вратарь Довбня, который только два года назад дебютировал в РФПЛ, стоял стеной. Мяч как намагниченный летел во вратаря хабаровского клуба, даже когда перед игроками "Спартака" были фактически пустые ворота.

Первый момент упустил Фернандо, который неплохо пробил со штрафного, но в створ не попал. Затем Луис Адриано навесил на Зобнина, тот сбросил мяч на Ханни, однако выстрел Софиана парировал Довбня. Через пять минут вратарь хабаровского клуба снова проявил себя через пять минут. Тубич сбил Зобнина, Левников указал на "точку", однако и с пенальти переиграть Довбню не удалось. Александр вытащил мяч из правого угла, куда метил Промес.

Опасные моменты у ворот "СКА-Хабаровска" возникали с периодичностью в пять-семь минут, удары же сыпались буквально в каждой атаке. Отличный дальний удар удался Кутепову, мяч летел в угол, но Довбня мяч отбил, затем он справился с ударом головой от Зобнина.

Во втором тайме "Спартак" упустил еще три момента, которые создал за восемь минут, но никак не мог пробить вратаря. Сначала Довбню из убойной позиции расстреливал Мельгарехо, затем с дальней дистанции выстрелил Самедов – мяч пролетел рядом со штангой, а еще через какое-то время Комбаров прострелил с фланга на все того же Самедова, перед которым был пустой угол, но он все равно попал в Довбню, который удачно сыграл на линии.

В концовке Каррера снял с игры растворившегося на поле Промеса, выпустив Рошу, но и бразилец ничем себя не проявил. "СКА-Хабаровск" был близок к сенсации, но "Спартак" спасся на последней минуте. Хозяева заработали очередной штрафной, к мячу подошел Фернандо и филигранным ударом поразил цель. Бразилец обвел стенку, мяч попал в перекладину, от которой влетел в сетку, на этот раз Довбня даже не прыгал.

"Спартак" с трудом обыграл аутсайдера и вышел на второе место в турнирной таблице. Завтра свой матч сыграет лидер "Локомотив", пока же между ним и "Спартаком" пять очков.

"Спартак" – "СКА-Хабаровск" - 1:0

Гол: Фернандо, 90 – 1:0

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Ханни (Мельгарехо, 58), Зобнин (Самедов, 58), Промес (Промес, 78), Адриано.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Самсонов (Карасев, 46), Тубич, Димидко, Карпов, Баляйкин (Махататдзе, 71), Никифоров, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46).

Нереализованный пенальти: Промес, 30.

Вячеслав Горбачев

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