Сенсация была близка: "Жирона" едва не обыграла "Атлетико"
Новичок Примеры каталонская "Жирона" в первом в своей истории матче в элитном дивизионе встретилась с мадридским "Атлетико". Хозяева поля с первых минут игры обозначили, что мальчиками для битья не будут. "Жирана" завладела мячом, проводила свои атаки, а уже на 22 минуте сумела забить свой первый гол в чемпионате. Уругваец Стуани отлично замкнул головой навес Гранеля. Пока именитые гости не опомнились, "Жирона" провела еще одну атаку, которая завершилась штрафным ударом. Снова Гранель навесил с фланга на дальнюю штангу, там воздух выиграл Хименес от которого мяч полетел вдоль ворот, и Стуани второй раз за три минуты вколотил игровой снаряд в сетку.
Даже после двух забитых голов "Жирона" не опустила руки и не стала играть на удержание, хозяева продолжали искать счастья в атаке, а вот "Атлетико" действовал несколько инертно. За весь первый тайм "матрасники" нанесли только три удара в направлении ворот, один полетел в створ, но он не стал проблемой для Ираисоса. "Жирона" же на исходе первой половины игры могла забить и третий гол, когда Облак среагировал на мяч, летевший в створ ворот после прострела и последующего рикошета. Ян отбил игровой снаряд прямо на Стуани, но тот по нему не попал, затем уже Порту пытался поразить ворота, однако словенский вратарь снова продемонстрировал реакцию, нейтрализовав угрозу.
Во втором тайме "Атлетико" действовал активнее. Гризманн едва не забил после удара ножницами на 50 минуте. Тут же и "Жирона" ответила своим моментом, после навеса Гранеля Сауль сбросил мяч прямо на Муньесу, который пробивал головой в угол, но Облак в этом эпизоде сыграл надежно. В середине тайма показалось, что "Атлетико" в этой игре уже не спастись. Главная ударная сила "матрасников" Антуан Гризманн упал в штрафной соперника, а арбитр показал ему сначала желтую карточку, а через несколько секунд и вторую, видимо, за разговоры. На удивление "Атлетико" прибавил, Корреа сумел сократить счет. На 78 минуте он совершил сольный проход, который завершил точным выстрелом в правый угол. "Атлетико" почувствовал, что ничья близка, и за пять минут до свистка Хименес забил гол, воспользовавшись ошибкой Ираисоса на выходе.
"Жирона" была близка к победе, но в итоге новичку пришлось довольствоваться только ничьей.
"Жирона" – "Атлетико" 2:2
Голы: Стуани, 22 – 1:0; Стуани, 25 – 2:0; Корреа, 78 – 2:1; Хименес, 85 – 2:2.
"Жирона": Ираисос, Муньеса, Алкала, Эспиноса, Маффео,Гранель, Понс, Адай , Порту, Гарсия, Стуани.
"Атлетико": Облак, Эрнандес, Савич, Хименес, Хуанфран, Сауль, Коке, Габи, Карраско, Торрес, Гризманн.
Вячеслав Горбачев
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