Сенсация на "Камп Ноу": "Хетафе" сдержал "Барселону"

В 23 туре испанской Примеры в гости к лидеру чемпионата, в лице каталонской "Барселоны", пожаловали футболисты "Хетафе". Перед матчем многие сходились во мнении, что команду Вальверде ожидает очередная легкая прогулка, тем более, что два последних выезда городских на "Камп Ноу" заканчивались одинаково – со счетом 0:6. Немного удивил стартовый состав хозяев поля, в котором место в центре защиты досталось Диню, а Алькасер занял позицию левого форварда.

Очень долго втягивались в игру каталонцы: с трудом проходили они даже центр поля, не говоря уже об опасных атаках на ворота гостей. "Хетафе" смотрелся как-то поживее, хотя и у них мало что ладилось вблизи чужих владений. К середине тайма зрители не увидели ни одного удара по воротам со стороны обоих соперников.

Затем футболисты "Барсы" все же вспомнили, что за их игрой наблюдает переполненный "Камп Ноу" и стали взвинчивать темп матча. Счет мог открывать Луис Суарес ближе к получасу игры, но после его удара из пределов штрафной мяч полетел рядом со штангой. В следующей опасной атаке Месси вырвался на свидание с Гуаитой, готов был аргентинец наносить разящий удар, но в последний момент защитник выбил мяч из-под ног Лео.

А под конец тайма футболисты "Хетафе" активизировались, провели несколько неплохих контратак, в одной из которых Анхель дважды накрутил Мину на подступах к штрафной каталонцев и пробил, но его выстрел пришелся рядом со штангой. В первом тайме зрители "Камп Ноу" голов не увидели – "городские" очень хорошо оборонялись, чем подтверждали статус команды с одной из лучших оборон лиги.

В дебюте второй половины Коутиньо в фирменном стиле попытался огорчить гостей дальним выстерлом после смещения в центр, и это был первый удар в створ в матче – Гуаита справился. А через несколько минут свой шанс упустил другой экс-футболист "Ливерпуля": Алькасер вывел практически один на один голкипером Луиса Суареса, но уругваец пробил мимо ворот. Следом Коутиньо исполнил еще один обводящий удар, который с трудом в дальнем углу потащил Гуаита.

Футболисты "Хетафе" также не отсиживались в обороне: практически каждая их контратака завершалась опасным ударом. Была попытка Сибасаки закинуть мяч за шиворот Тер Штегену, затем Антунеш на подборе после корнера пробивал слету – каждый раз гостям не хватало немного точности.

Обе команды разыгрались не на шутку, и лишь в середине второго тайма они взяли небольшую паузу, чтобы перевести дух и немного перестроиться. Подопечные Бордаласа действовали очень грамотно: немного поотбивавшись, они переводили игру ближе к центру поля, не давая тем самым создать критическое напряжение у своих ворот.

Игроки "Барсы" кружили у штрафной "Хетафе", оставляя у центрального круга всего двух защитников, но до ударов по воротам дело доходило крайне редко. За 10 минут до конца основного времени Месси упустил два момента для взятия ворот, точнее, Гуаита спас свою команду после опасных ударов Лео с линии штрафной.

В концовке встречи навалились всеми силами каталонцы на ворота соперника, и уже в добавленное время Луис Суарес мог принести победу своей команде, но с его ударом головой метров с 10-ти Гуаита справился. Матч так и закончился безголевой ничьей, причем "Барселона" впервые в чемпионате ушла с поля без забитого мяча.

"Барселона" – "Хетафе" – 0:0

"Барселона": Тер Штеген, Серджи Роберто, Мина, Динь, Альба, Бускетс (Паулиньо, 82), Ракитич, Коутиньо (Иньеста, 63), Месси, Алькасер (Дембеле, 63), Суарес.

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Бруно Гонсалес, Даконам, Антунеш, Арамбарри, Фажр, Портильо, Сибасаки (Кабрера, 88), Дьедиу (Молина, 85), Анхель (Фламини, 78).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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