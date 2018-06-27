Сенсация на "Казань-Арене": Южная Корея побеждает и отправляет Германию домой

Свой третий матч на мундиале действующий чемпион мира – сборная Германии проводил против команды Южной Кореи. Положение в группе обязывало команду Йоахима Лёва побеждать. Накануне поединка Бундестим имел в своем активе лишь три пункта и в случае очковых потерь рисковал остаться за бортом турнира. Причем немцам желательно было выигрывать с разницей в два и более мяча.

Не менее важной была встреча и для азиатов, которые хоть и не имели зачетных баллов перед этим матчем, но все еще сохраняли теоретические шансы на выход в 1/8 финала.

Поединок начался в неспешном темпе, что стало большой неожиданностью для болельщиков сборной Германии. Команда Йоахима Лёва играла настолько спокойно, будто голы в ворота южнокорейцев должны были придти сами по себе. Все, чем запомнились немцы за первые 20 минут игры – так это подачами с угла поля, которые не имели успеха.

Корейцы отличались от соперника активностью и желанием, демонстрируя при этом хорошие скорости в атаке. В отличие от немцев "азиатские тигры" имели два стопроцентных момента до перерыва открыть счет. На 18-й минуте команда Син Тхе Ёна заработала перспективный штрафной, Ён нанес мощнейший удар со штрафного, и Нойер не удержал мяч в своих руках. Набегал уже добить мяч Сон, но сам Нойер исправил ситуацию, выбив мяч на угловой.

А через шесть минут блестящий шанс имел Ли Джэ Сон. Ли вновь пробрался по правому флангу и хорошо навесил на ближний угол вратарской. Там Зюле выиграл борьбу, но мяч отскочил прямо на ногу Сону. Тот в касание заряжал в девятку и чуть-чуть не попал.

Больше ничего интересного в первом тайме не случилось. И этот факт вызывал массу вопросов. Непонятно было, за счет чего сборная Германии могла изменить ход матча?

Впрочем, старт второй половины получился обнадеживающим для болельщиков Бундестим. К 50-й минуте мяч дважды мог влетать в ворота сборной Южной Кореи. Сначала Зюле протащил мяч вперед, отпасовал направо на Киммиха, а тот подачей нашел на линию вратарской Горецку. Удар Леона головой в угол был на загляденье, но в сумасшедшем прыжке Чо Хюн У вытащил этот мяч.

А спустя три минуты Ройс и Озил разыграли красивейшую комбинацию на левом краю штрафной, откуда Месут мягко закинул на ногу Вернеру, а тот в касание ударил в девятку, но чуть неточно.

Однако на этом запал сборной Германии иссяк. Корейцы собрались и больше не пускали соперника к своим владениям. Наставнику Бундестима ничего не оставалось, как провести ранние замены. Так на поле появились Мюллер, Гомес и Брандт. Ситуация для немцев усугублялась тем, что в параллельном матче шведы открыли счет. Это означало, что действующему чемпиону мира также необходимо было забивать.

Но игра не шла и с каждой минутой Германия приближалась к провалу. А тут еще и корейцы разыгрались. Едва не каждый выпад азиатов таил в себе опасность. Порой лишь исполнительское мастерство не позволяло игрокам сборной Южной Кореи лучше распорядиться мячом и наказать соперника за расхлябанность.

Последние два шанса забить команда Йоахима Лёва упустила за несколько минут до конца основного времени. Сначала с дальней дистанции выстрелил Ройс, но снаряд прошел в непосредственной близости от ворот. А затем Хуммельс прибежал в чужую штрафную и поймал подачу от Озила. Бил наверняка защитник Бундестим по воротам, но не рассчитал каких-то сантиметров.

Развязка наступила в компенсированное время. Команда Южной Кореи подавала угловой, мяч заметался по штрафной и попал в ноги Тони Крооса, который, по всей видимости, нечаянно пхнул снаряд в направление Ким Юнь Квон. А тот переиграл Нойера, открыв, таким образом, счет. Арбитры сначала не разобрались, зафиксировав офсайд. Но затем главный все же пошел посмотреть повтор и справедливо засчитал взятие ворот – 1:0.

После этого у немцев пошел в атаку даже Нойер. Ничего хорошего Мануэль впереди не сделал, а вот гол в свои ворота привез. Заигрался Нойер с мячом на чужой половине, сам полез в обводку, и потерял снаряд. Тут же сфера была отправлена на половину поля сборной Германии, где за мяч зацепился Сон и закатил его в пустые ворота – 2:0.

Вот и грянула самая громкая пока что сенсация чемпионата. Южная Корея показала всему миру, как надо играть, даже когда у тебя маленькие, но математические шансы на выход из группы остаются. А Германия бесславно едет домой. Наверняка на этом период Лёва в сборной закончится.

Южная Корея – Германия – 2:0

Голы: Ким Юнь Квон, 90+2 – 1:0. Сон Хын Мин, 90+5 – 2:0.

Южная Корея: Чо Хюн У, Ли Ён, Хон Чхоль, Юн Юнь Сун, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су, Чон У Ён, Ли Джэ Сон, Ку Чжа Чол (Хван Хи Чан, 56; Ко Йо Хан, 79), Мун Сон Мин (Чу Се Чон, 69), Сон Хын Мин.

Германия: Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Хектор (Брандт, 78), Горецка (Мюллер, 63), Кроос, Хедира (Гомес, 58), Озил, Ройс, Вернер.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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