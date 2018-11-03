Сенсация на "Месталье": "Валенсия" в родных стенах уступила "Жироне" (видео)
В рамках 11-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле неожиданно проиграла "Жироне". Единственный гол в матче забил хавбек каталонской команды Пере Понс.
"Валенсия" – "Жирона" - 0:1
Гол: Понс, 48 - 0:1.
"Валенсия": Нето, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер (Батшуайи, 73), Коклен (Гамейро, 84), Кондогбиа, Васс (Ферран Торрес, 85), Гедеш, Санти Мина, Родриго.
"Жирона": Буну, Эспиноса, Муньеса, Планас, Рамальо, Алеиш Гарсия, Порро, Робертс (Гранель, 78), Понс, Гарсия (Сони, 85), Думбия (Алькала, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|24
|2
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|3
|Алавес
|10
|20
|4
|Севилья
|10
|19
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Мадрид
|11
|17
|7
|Жирона
|11
|16
|8
|Леванте
|10
|16
|9
|Реал Вальядолид
|11
|16
|10
|Хетафе
|10
|15
|11
|Сельта Виго
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Бетис
|10
|12
|14
|Валенсия
|11
|11
|15
|Эйбар
|10
|11
|16
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|17
|Вильярреал
|10
|9
|18
|Леганес
|11
|9
|19
|Райо Вальекано
|11
|6
|20
|Уэска
|10
|5