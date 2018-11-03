Сенсация на "Месталье": "Валенсия" в родных стенах уступила "Жироне" (видео)

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле неожиданно проиграла "Жироне". Единственный гол в матче забил хавбек каталонской команды Пере Понс.

"Валенсия" – "Жирона" - 0:1

Гол: Понс, 48 - 0:1.

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер (Батшуайи, 73), Коклен (Гамейро, 84), Кондогбиа, Васс (Ферран Торрес, 85), Гедеш, Санти Мина, Родриго.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Муньеса, Планас, Рамальо, Алеиш Гарсия, Порро, Робертс (Гранель, 78), Понс, Гарсия (Сони, 85), Думбия (Алькала, 60).

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