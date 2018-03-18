Сенсация на "Паоло Мацца": СПАЛ отобрал очки у "Ювентуса"
Поздним вечером в субботу действующий чемпион и лидер Серии А – туринский "Ювентус" гостил в небольшом городке Феррара, где базируется СПАЛ. Туринцы, приехавшие на "Паоло Мацца" впервые за последние полвека, были полны желания взять очередные три очка. В свою очередь хозяевам поля очки также не помешали бы, ведь "бело-голубые" отчаянно борются за выживание в сильнейшем дивизионе страны.
Хозяева поля здорово начали встречу, предложив "Старой синьоре" хороший темп игры. Мяч подопечные Леонардо Семпличи практически не отдавали сопернику, так что впервые "Ювентус" сходил в атаку после стартовых 10 минут. Однако этот первый выпад туринцев едва не завершился взятием ворот. Дуглас Коста принял мяч на половине поля соперника, сумел обойти двух оппонентов и выполнил проникающую передачу в штрафную, где Сандро сумел выйти на ударную позицию, но посланный им мяч в сторону ворот успел заблокировать защитник СПАЛа.
Новичок Серии А и дальше выглядел активнее, не давая туринцам шанса на организацию собственных атак. Правда, количество так и не переросло в качество. Стандарты "бело-голубым" не удавались, уж слишком надежно играла защита "Ювентуса".
В свою очередь туринцы как могли успокаивали игру и в конце концов добились своего. Под конец тайма СПАЛ перешел в оборону и у гостей появилась возможность приблизиться к воротам Мерета. Самый опасный эпизод у ворот "бело-голубых" случился перед самым перерывом. Дибала заработал штрафной в метрах 25 от ворот и сам пострадавший вызвался исполнить стандарт. Пробил Пауло неплохо, но мяч все же не попал в девятку.
Второй тайм гости начали куда активнее и вот уже Дуглас Коста проверяет голкипера СПАЛа дальним ударом – тот на месте. Выдержав прессинг со стороны "Ювентуса" хозяева поля снова стали ходить к воротам Буффона. Не опасно, но все же, как говорится, не давали защитникам "Старой Синьоры" расслабиться. В частности, запомнился рейд Грасси левым флангом с последующим прострелом в штрафную на Палоски, до которого, впрочем, мяч не дошел.
Массимилиано Аллегри почувствовал неладное в игре своей команды еще в середине тайма. Именно тогда он выпустил на усиление Манджукича, а чуть позже и Бентанкура. Кьеллини же покинул поле по причине растяжения. Что до угроз воротам СПАЛа, та наиболее вероятный момент для взятия ворот имел Манджукич. После навеса от Дугласа Косты хорват, вытянувшись в струнку, пытался головой переправить мяч в сетку, но немного не попал в створ.
Чем быстрее приближалась концовка матча, тем хаотичнее играл "Ювентус". Хозяева поля, минуты с 80-й, уже не стесняясь, просто выбивали мяч на чужую половину поля. Пройти 9-10 игроков в защите оказалось неразрешимой задачей для туринцев, поэтому они пытались подобрать ключ к воротам Мерета через стандарты. Но тщетно.
В итоге новичок Серии А преподносит сюрприз, отбирая очки у лидера чемпионата. Тем самым давая шанс "Наполи" на возвращение в золотую гонку.
СПАЛ – "Ювентус" – 0:0
СПАЛ: Мерет, Викари, Фелипе, Сионек, Ф.Коста (Шимич, 90+2), Лаццари, Куртич, Скьяттарелла, Грасси, Антенуччи ( Флоккари, 90), Палоски (Луис, 82).
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини (Барцальи, 81), Ругани, Асамоа (Манджукич, 64), Сандро, Пьянич, Матюиди (Бентанкур, 84), Дибала, Д.Коста, Игуаин.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|28
|53
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|28
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|28
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Сассуоло
|28
|27
|15
|Кальяри
|27
|26
|16
|Кьево
|27
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|27
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10