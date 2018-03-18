Сенсация на "Паоло Мацца": СПАЛ отобрал очки у "Ювентуса"

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Сенсация на "Паоло Мацца": СПАЛ отобрал очки у "Ювентуса"

Поздним вечером в субботу действующий чемпион и лидер Серии А – туринский "Ювентус" гостил в небольшом городке Феррара, где базируется СПАЛ. Туринцы, приехавшие на "Паоло Мацца" впервые за последние полвека, были полны желания взять очередные три очка. В свою очередь хозяевам поля очки также не помешали бы, ведь  "бело-голубые" отчаянно борются за выживание в сильнейшем дивизионе страны.

Хозяева поля здорово начали встречу, предложив "Старой синьоре" хороший темп игры. Мяч подопечные Леонардо Семпличи практически не отдавали сопернику, так что впервые "Ювентус" сходил в атаку после стартовых 10 минут. Однако этот первый выпад туринцев едва не завершился взятием ворот. Дуглас Коста принял мяч на половине поля соперника, сумел обойти двух оппонентов и выполнил проникающую передачу в штрафную, где Сандро сумел выйти на ударную позицию, но посланный им мяч в сторону ворот успел заблокировать защитник СПАЛа.

Новичок Серии А и дальше выглядел активнее, не давая туринцам шанса на организацию собственных атак. Правда, количество так и не переросло в качество. Стандарты "бело-голубым" не удавались, уж слишком надежно играла защита "Ювентуса".

В свою очередь туринцы как могли успокаивали игру и в конце концов добились своего. Под конец тайма СПАЛ перешел в оборону и у гостей появилась возможность приблизиться к воротам Мерета. Самый опасный эпизод у ворот "бело-голубых" случился перед самым перерывом. Дибала заработал штрафной в метрах 25 от ворот и сам пострадавший вызвался исполнить стандарт. Пробил Пауло неплохо, но мяч все же не попал в девятку.

Второй тайм гости начали куда активнее и вот уже Дуглас Коста проверяет голкипера СПАЛа дальним ударом – тот на месте. Выдержав прессинг со стороны "Ювентуса" хозяева поля снова стали ходить к воротам Буффона. Не опасно, но все же, как говорится, не давали защитникам "Старой Синьоры" расслабиться. В частности, запомнился рейд Грасси левым флангом с последующим прострелом в штрафную на Палоски, до которого, впрочем, мяч не дошел.

Массимилиано Аллегри почувствовал неладное в игре своей команды еще в середине тайма. Именно тогда он выпустил на усиление Манджукича, а чуть позже и Бентанкура. Кьеллини же покинул поле по причине растяжения. Что до угроз воротам СПАЛа, та наиболее вероятный момент для взятия ворот имел Манджукич. После навеса от Дугласа Косты хорват, вытянувшись в струнку, пытался головой переправить мяч в сетку, но немного не попал в створ.

Чем быстрее приближалась концовка матча, тем хаотичнее играл "Ювентус". Хозяева поля, минуты с 80-й, уже не стесняясь, просто выбивали мяч на чужую половину поля. Пройти 9-10 игроков в защите оказалось неразрешимой задачей для туринцев, поэтому они пытались подобрать ключ к воротам Мерета через стандарты. Но тщетно.

В итоге новичок Серии А преподносит сюрприз, отбирая очки у лидера чемпионата. Тем самым давая шанс "Наполи" на возвращение в золотую гонку.   

СПАЛ – "Ювентус" – 0:0

СПАЛ: Мерет, Викари, Фелипе, Сионек, Ф.Коста (Шимич, 90+2), Лаццари, Куртич, Скьяттарелла, Грасси, Антенуччи ( Флоккари, 90), Палоски (Луис, 82).

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини (Барцальи, 81), Ругани, Асамоа (Манджукич, 64), Сандро, Пьянич, Матюиди (Бентанкур, 84), Дибала, Д.Коста, Игуаин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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