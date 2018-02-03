Сенсация на "Терф Мур": "Бернли" вырывает ничью в матче с "Манчестер Сити"

26-й тур английской Премьер-Лиги открывался матчем на "Терф Мур", где местные любимцы "Бернли" принимали безапелляционного лидера текущего чемпионата "Манчестер Сити". Это противостояние стало уже третьей очной схваткой команд. Потому как совсем недавно "бордовые" и "голубые" сражались в рамках Кубка Англии, где победителями вышли подопечные Пепа Гвардиолы. Правда, несмотря на то, что счет оба раза по итогу вышел достаточно разгромным, ребята Шона Дайча великолепно себя проявляли и отнюдь не выглядели мальчиками для битья.

К матчу "Бернли" подходил, по-прежнему располагаясь на седьмой строчке в турнирной таблице, тем не менее, в последнее время результаты "бордовых" оставляют желать лучшего – в 2018 году команда до сих пор не познала радости победы. Что касается "Манчестер Сити", то у манкунианцев все гладко и спокойно. После первого поражения в сезоне от "Ливерпуля" лидер одержал пять викторий кряду на всех фронтах. По стартовым составам: Шон Дайч страдает от травм своих ведущих оборонцев, поэтому на матч с "горожанами" из ряда основных вышел только Бен Ми. Пеп Гвардиола особо не удивил выбором стартовой одиннадцатки. Разве что на этот раз вместо Александра Зинченко на позиции левого защитника вышел бразилец Данило.

Первый тайм начался достаточно спокойно. Естественно, "Манчестер Сити" с первых же минут взял мяч под собственный контроль, но бежать вперед шашки наголо никто не собирался. Надо отдать должное хозяевам – несмотря на огромное разницу в классе, они старались как могли созидать и выбегать в контратаки.

На экваторе первой половины встречи ничего не предвещало беды для "бордовых", но на передний план вышло индивидуальное мастерство, которое и позволило гостям открыть счет. После розыгрыша углового мяч был доставлен Данило и тот, недолго раздумывая мощным выстрелом из-за пределов штрафной пальнул точно в дальнюю "девятку" ворот Ника Поупа. Очень скоро подопечные Дайча имели великолепную возможность восстановить паритет, но классный удар Бена Ми вытащил Эдерсон.

С началом второй 45-ти минутки хозяева заиграли поактивнее, но территориальное преимущество по-прежнему принадлежало гостям. Несколькими классными моментами обменялись команды, но по-настоящему горячая фаза наступила в середине второго тайма. Сначала Леннон уже наверняка с убойной позиции расстреливал Эдерсона, но бразилец снова выручил манкунианцев. А спустя несколько минут каким-то невероятным образом буквально с пары метров не попал в ворота Стерлинг.

В концовке поединка "Сити" поплатился за нереализованные моменты. Изумительную по исполнению длинную передачу в стиле Де Брюйне от Лоутона замкнул Гудмундссон, выскочив из-за спины Уокера. В распоряжении "горожан" еще имелось чуть более десяти минут, чтобы вырвать победу, но на этот раз ничего не вышло.

"Бернли" – "Манчестер Сити" – 1:1

Голы: Данило, 22 – 0:1, Гудмундссон, 82 – 1:1

"Бернли": Поуп, Бардсли (Лоутон, 46), Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Леннон, Барнс, Воукс

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Де Брюйе, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг (Диас, 74), Агуэро

Богдан Архипенко

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