Сенсация назло всем критикам: "Амкар" обыгрывает "Локомотив" на "РЖД Арене"

Самым обсуждаемым поединком 24-го тура РФПЛ стало противостояние "Амкара" и "Локомотива". Матч был перенесен из Перми в Москву в связи с плохим качеством газона на стадионе "Звезда", и местом его проведения была выбрана домашняя для "Локомотива" "РЖД Арена". Во всем обвиняли руководство пермской команды – все-таки такое странное решение приблизило "железнодорожников" к золотым медалям чемпионата. Юрий Семин перед матчем сказал, что не видит плюсов от переноса матча в Москву, а вся проблема в отсутствии конкретики в регламенте РФПЛ.

Неплохо начали поединок обе команды, задав довольно высокий темп игры. "Амкар" ни в чем не уступал своему сопернику, порой, пермяки выглядели даже поопаснее у чужих ворот. Но как бы "красно-черные" не старались ответить на критику в свой адрес непосредственно качественным футболом, первыми пропустили именно они. На 17-й минуте Ари заработал довольно спорный пенальти, откровенно упав в штрафной соперника. К мячу подошел Мануэл Фернандеш и ударом левый от себя угол открыл счет – 0:1.

"Амкар" смело пошел отыгрываться, в середине тайма неплохие моменты для взятия ворот упустили Оланаре и Гащенко. Футболисты "Локомотива" вовремя успокоили игру, переведя все действия ближе к центру поля. На исходе получаса Алексей Миранчук неплохо приложился к мячу с дальней дистанции – Нигматуллин на месте. Вернейший момент сравнять счет упустил "Амкар" в концовке тайма, когда после прострела во вратарскую с левого фланга Оланаре с нескольких метров не сумел попасть по мячу.

Дебют второго тайма остался за пермяками, и уже в первой опасной атаке "Амкар" заработал пенальти: Фернандеш зацепил Рязанцева в своей штрафной. К точке подошел Оланаре и отправил сферу в левую от себя девятку – 1:1 к 48-й минуте.

"Локомотив" вскоре перехватил инициативу, расположившись практически всем составом на чужой половине поля. Но в первой же опасной контратаке пермяков Оланаре вывел свою команду вперед шедевральным образом оформив дубль. Занев с левого фланга выполнил прострел во вратарскую, где нигерийский форвард пяткой отправил мяч между ног Гильерме – 2:1.

Вновь побежали "железнодорожники" отыгрываться всеми силами, основательно поддавливая оборону "Амкара". До опасных моментов дело не доходило – "Локо" действовал преимущественно через фланги, стараясь быстро реагировать на подборы у штрафной соперника. Номинальные хозяева убегали в контрнаступление довольно редко, наглядно демонстрируя желание сохранить счет.

Игра на отбой у "Амкара" получалась: команда уверенно разрушала все атаки "железнодорожников", хоть и подпускала соперников очень близко к своим владениям. Буквально в 30-35 метрах от ворот пермяков расположились все полевые игроки "Локомотива", однако какого-то колоссального давления на ворота Нигматуллина не было.

При первой же возможности вытесняли футболисты "Амкара" гостей на чужую половину поля, выигрывая заветные минуту-две игрового времени. Да и "Локомотив" уже покидали силы – не могли москвичи бежать вперед с удвоенной энергией. На последних минутах еще и Денисов получил прямую красную за фол на Бодуле. Не смогли "железнодорожники" создать что-то путное у чужих ворот, заслуженно проиграв пермскому "Амкару" на своем же стадионе.

"Амкар" – "Локомотив" – 2:1

Голы: Фернандеш, с пенальти, 17 – 0:1, Оланаре, с пенальти, 48 – 1:1, Оланаре, 59 – 2:1

Удаление: Денисов, 90

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков (Конде, 46), Идову, Занев, Огуде, Голь (Эзатолахи, 78), Комолов, Гащенков, Рязанцев, Оланаре (Бодул, 65).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Фернандеш, Миранчук Антон (Коломейцев, 46), Фарфан, Миранчук Алексей, Ари (Эдер, 73).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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