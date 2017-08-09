Сенсация в Екатеринбурге: "Урал" отобрал очки у "Зенита"
"Зенит" после феерического матча со "Спартаком" приехал в Екатеринбург на матч с "Уралом", который никогда в своей истории не выигрывал у питерцев в официальных матчах. Казалось, что это удобный соперник для "Зенита", и команде Манчини уже можно прибавлять очередные три очка, однако "шмели" были иного мнения. Итальянскому тренеру "Зенита" после победы в прошлом матче нужно было найти нужные слова, чтобы игроки не допустили недооценки соперника. Также после яркой победы очень часто случаются невзрачные игры, так как футболисты эмоционально опустошены. Именно поэтому выезд в гости к "Уралу" обещал быть очень сложным.
Игра началась в спокойном темпе, "Зенит" завладел инициативой, но никуда не спешил, а "Урал", в свою очередь, спокойно оборонялся. Несмотря на преимущество питерцев, первый момент в матче создали хозяева, когда Ильин принял мяч в штрафной "Зенита" и проверил на прочность Лунева – вратарь питерцев без особых проблем мяч поймал. Гости ответили навесом Кузяева и скидкой Кокорина на Дриусси, который пробил выше ворот из штрафной. В дальнейшем игра снова замедлилась, что вполне устраивало "Урал", который затем неожиданно провел ударную пятиминутку и сумел забить гол. Сначала Лунев потащил мяч после выстрела Ильина, сыгравшего в стенку с Бикфалви и вышедшего на ударную позицию. Затем после подачи углового опасно пробивал Ароян, но в створ Вараздат не попал. Тем не менее через три минуты усилия "Урала" были вознаграждены: Димитров с правого фланга навесил в штрафную, где Бикфалви оторвался от Маммана и точно пробил по воротам. "Зенит" мог сравнять счет через 2 минуты, однако Дриусси из убойной позиции пробил выше ворот после прострела Кузяева.В начале второго тайма Роберто Манчини бросил в бой Матиаса Краневиттера, который только вчера был представлен в качестве игрока "Зенита". Питерцы бросились отыгрываться, заперев "Урал" на его половине поля. Давление гостей усиливалось, игроки "шмелей" стали все чаще допускать ошибки, что в итоге вылилось в ответный гол Кокорина. Дриусси получил мяч на левом краю атаки, прострелил на линию вратарской из-под Арояна, а Кокорин оторвался от Балажица и в касание переправил игровой снаряд в дальний угол. Следом Паредес отличной передачей вывел один на один Кузяева, однако Годзюр сумел ногой отбить мяч и спасти свою команду от гола. "Урал" старался отвечать своими контратаками, в одной из которых Димитров промчался по флангу и выдал навес на Ильина, но форвард хозяев пробил мимо ворот.
В концовке "Зенит" насел на ворота соперника, могли забивать Паредес и Ерохин, однако Годзюр не позволил отличиться игрокам из Санкт-Петербурга. "Урал" дотерпел до финального свистка и впервые с 1992 года отобрал очки у "Зенита".
"Урал" – "Зенит" 1:1
Голы: Бикфалви, 35 – 1:0; Кокорин, 60 – 1:1
"Урал": Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Кулаков, Фидлер, Емельянов (Бавин, 75), Бикфалви, Димитров, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84).
"Зенит": Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Кузяев, Ерохин, Паредес (Жирков, 88), Шатов (Краневиттер, 46), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 79).
Вячеслав Горбачев
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