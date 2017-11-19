Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"
Воскресная программа 13-го тура итальянской Серии А продолжилась рядом матчей, среди которых выделялось противостояние в Генуе, где местная "Сампдория" принимала действующего чемпиона "Ювентус". "Старая синьора" продолжает погоню за лидером чемпионата "Наполи", который вчера выиграл свою дуэль у "Милана" и увеличил отрыв до четырех очков. Теперь же подопечные Массимилиано Аллегри приехали в полной боевой готовности, не желая отпускать далеко неаполитанский клуб.
"Сампдория" в текущем сезоне выступает очень даже хорошо, особенно на родном "Луиджи Феррарис", поэтому легкой прогулки для именитых и титулованных туринцев не предвиделось. Тем более, что "Блучеркьяти" решали свои задачи: поражение "Лацио" накануне в случае победа над "Юве" позволяло генуэзцам приблизиться к "орлятам", располагающихся на пятой строчке, на расстояние всего двух баллов. Несмотря на то, что матч против "Дории" был очень важным для туринцев с точки зрения турнирной борьбы, тренерский штаб все же сделал ставку на ближайшую встречу против "Барселоны в Лиге чемпионов, потому как целый ряд основных исполнителей остались сидеть в запасе, например, Буффон, Алекс Сандро, Дуглас Коста и Дибала. Марко Джампаоло не стал изменять себе и использовал всю ту же схему 4-3-1-2.
С первых же минут команды задали высокий темп игры. А уже на третьей минуте гости имели великолепную возможность открыть счет: Игуаин практически вывалился на рандеву с Вивиано, но вратарь грамотно сыграл, сократив угол обстрела, вынудил аргентинца промазать. На протяжении всего первого тайма генуэзцы и туринцы вели тактическую борьбу, никто не желал уступать на каждом участке поля. На экваторе первой 45-ти минутки тренерскому штабу "Сампы" пришлось прибегнуть к вынужденной замене. Так как не смог продолжить поединок Прат, вместо него вошел в игру Линетти.
Концовка тайма прошла под аккомпанемент споров вокруг момента с попаданием мяча в руку защитника хозяев Стринича в штрафной площади, но арбитр не поддался давлению со стороны игроков "Ювентуса", в том числе обойдясь без видеоповтора. Вторая половина встречи началась с того, что "старая синьора" стремительно понеслась вперед, стараясь как можно быстрее забить гол, но вышло так, что сама пропустила. На 52-й минуте неразберихой в штрафной гостей здорово воспользовался Дуван Сапата, ударом головой отправивший сферу в сетку ворот Щесны.
Пропустив гол, туринцы запаниковали, а еще через несколько минут дубль мог оформить Сапата, но на этот раз польский сменщик Буффона спас свою команду. Ничего не выходило у гостей, в то время как "Блучеркьяти" поймали кураж. Сначала Лукас Торрейра классным выстрелом в дальний угол заставил капитулировать кипера "Юве", а затем Феррари сделал счет разгромным. "Луиджи Феррарис" просто утонул в свистопляске генуэзских болельщиков, переживающих, без преувеличения, историческую для себя победу. Туринцы наверстали в концовке, забив усилиями Игуаина и Дибалы, но вырвать хотя бы очко гостям не удалось.
Финальный свисток зафиксировал победу "Сампдории" над "Ювентусом" и факт того, что "Наполи" увеличивает отрыв от второго места на четыре пункта.
"Сампдория" – "Ювентус" – 3:2
Голы: Д. Сапата, 52 – 1:0, Торрейра, 72 – 2:0, Феррари, 79 – 3:0, Игуаин, 90+1 – 3:1, Дибала, 90+4 - 3:2
"Сампдория": Вивиано, Берешински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето (Верре, 74), Торрейра, Прат (Линетти, 27), Рамирес, Квальярелла (Капрари, 84), Д. Сапата
"Ювентус": Щесны, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич (Матюиди, 80), Куадрадо (Дуглас Коста, 72), Бернардески (Дибала, 62), Манджукич, Игуаин
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|33
|3
|Ювентус
|13
|31
|4
|Рома
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|12
|26
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|13
|18
|9
|Фиорентина
|13
|17
|10
|Кьево
|13
|17
|11
|Аталанта
|13
|16
|12
|Кальяри
|13
|15
|13
|Болонья
|12
|14
|14
|Удинезе
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Сассуоло
|13
|11
|17
|СПАЛ
|13
|10
|18
|Дженоа
|13
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|19
|Хеллас Верона
|12
|6
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