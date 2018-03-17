Сенсация в Краснодаре: "быки" проигрывают "Уфе"

В 23-м туре российской Премьер-Лиги "Краснодар" принимал на домашнем стадионе "Уфу". "Быки" считались фаворитами противостояния: класс команды, мотивация, последние встречи между соперниками – все говорило в пользу хозяев. Однако "горожане" не зря занимают столь высокое место в турнирной таблице, и шансы на успех у них определенно были. С другой стороны, "Уфа" на протяжении почти трех лет не могла даже поразить ворота "Краснодара", не говоря уже о трех набранных очках.

Хозяева ожидаемо побежали в атаку с первых минут встречи, задав матчу довольно высокий темп. Но футболисты "Уфы" были готовы к такому развитию событий, хладнокровно действуя при обороне своих владений. Временами гости отодвигали игру от своих ворот, а вот провести акцентированную контратаку у них не получалось.

Первый по-настоящему опасный момент случился лишь в середине тайма после удара с разворота Шатова, но Беленов в том моменте сыграл очень надежно. Пропустив еще несколько вылазок хозяев, уфимчане стали играть повыше, на какое-то время даже перейдя в позиционное нападение.

Не сказать, что "быки" уж очень старались забить еще до перерыва, но давление в концовке тайма на ворота "Уфы" серьезно увеличилось. Однако в первые 45 минут зрители на стадионе голов не увидели, и казалось, что все шло по плану гостей.

В начале второй половине рисунок игры не изменился: краснодарцы контролировали ход матча, в то время как гости действовали на контратаках. В одном из моментов, после подачи с углового, Никитин выиграл борьбу в штрафной хозяев и опасно пробил по воротам – над перекладиной.

"Быки" вроде и увеличивали свой натиск, но к опасным моментам это не приводило. Гости надежно действовали в обороне, отойдя всей командой за линию мяча. А в те редкие моменты, когда футболисты "Краснодара" выходили на ударную позицию, защитники "Уфы" самоотверженно блокировали все выстрелы хозяев.

За 20 минут до конца поединка "жане получили право на перспективный штрафной вблизи ворот "Уфы", но выстрел Шатова пришелся над перекладиной. А в ответной атаке гости неожиданно открыли счет: Живоглядов получил мяч на левом фланге и выдал отличный заброс на дальнюю штангу, где Пауревич в борьбе с защитником протолкнул сферу в ворота – 0:1.

Не получалось у "Краснодара" устроить акцентированный штурм чужих ворот – грамотно отбивались "горожане", не забывая и в контратаки бегать. Не пускали они "быков" в свою штрафную ни через центр, ни через фланги, и подопечные Шалимова выглядели немного обреченными. На последних минутах встречи Федор Смолов упустил вернейший момент сравнять счет, пробив выше ворот буквально с нескольких метров. Матч так и завершился минимальной победой "Уфы", которую, в некотором смысле, можно считать сенсационной.

"Краснодар" – "Уфа" – 0:1

Голы: Пауревич, 72.

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Лаборде, 76), Каборе (Вандерсон, 58), Шатов, Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Классон, Смолов.

"Уфа": Беленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Йокич, Живоглядо, Пауревич, Салатич, Обляков, Стоцкий (Засеев, 71), Сысуев (Фатаи, 64).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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