Сенсация в Москве: обескровленный "Спартак" выстоял ничью с "Ливерпулем"

Программа первого дня второго тура группового раунда Лиги чемпионов была насыщенна яркими и интересными поединками, но для российского зрителя особый интерес вызывало противостояние в Москве, где на "Открытие Арене" местный "Спартак" принимал английский "Ливерпуль". Команды представляют квартет "Е" и после первого тура все участники набрали одинаковое количество очков. Москвичи не смогли сломить сопротивление словенского "Марибора" на выезде, а мерсисайдский клуб неожиданно при полном доминировании на родном "Энфилде" расписал ничью с испанской "Севильей".

"Спартак" подходил к матчу с титулованным оппонентом очень разобранным. Во-первых, "красно-белые" испытывают большие проблемы во внутреннем первенстве, демонстрируя очень низкое качество игры. Во-вторых, Массимо Каррере пришлось серьезно поломать голову над стартовым составом, потому как львиная доля основных исполнителей травмированы. Юрген Клопп, в свою очередь, выставил достаточно прогнозируемый максимально атакующий стартовый состав. Одновременно с первых минут на поле вышли Коутиньо, Салах, Мане и Фирмино.

Без лишнего сумбура начали поединок обе команды. Хозяева сразу же сели глубоко в оборону, дабы лишить "красных" пространства, а гости взяли мяч под свой контроль. По сути ничего интересного не происходило вплоть до 17-й минуты, когда Артему Реброву по-настоящему пришлось вступить в игру и выручить после удара головой с убойной позиции от Роберто Фирмино. Несколько раз угрожал воротам россиян Мохамед Салах, но не хватало египтянину точности. А на экваторе первого тайма "спартаковцы" приятно удивили, блестяще воспользовавшись своим единственным моментом. Подопечные Карреры получили право исполнить штрафной удар с метров 23, а такой мастер как Фернандо великолепно его исполнил. По большому счету голкипер уровня такой команды, как "Ливерпуль" обязан был брать удар бразильца, но Лориусу Кариусу это оказалось не под силу.

"Скаузеры" недолго были в статусе отыгрывающегося. На 31-й минуте Мане и Коутиньо одним пассом разрезали всю оборону "мясных" и бразилец, вывалившись на свидание с голкипером, пробил неотразимо. До перерыва в головах москвичи держали только одну мысль – лишь бы дотерпеть и не пропустить еще, и им это удалось.

Ливерпульцам не было куда деваться и с началом второй 45-ти минутки гости из Англии стали действовать агрессивнее, подолгу не выпуская хозяев из собственной половины поля, а порой и штрафной площади. К сожалению, в одном из голевых выпадов "красных" травму в столкновении с Салахом получил Ребров, и Каррере пришлось менять своего основного голкипера, вместо которого вышел не шибко опытный Селихов. Мерсисайдцы не переставали наседать на ворота "красно-белых", но без пространства английскому гранду тяжело было вскрыть очень насыщенную оборону. Да, и креатива в атаке, откровенно говоря, подопечным Клоппа не хватало.

Под занавес матча просто убойные моменты имели Старридж и Салах, но после удара англичанина мяч пролетел над перекладиной, а выстрел головой впритык египтянина в блестящем прыжке парировал Селихов. Таким образом, обескровленный "Спартак" сотворил настоящую сенсацию, вопреки прогнозам, у себя дома выстояв ничью с главным фаворитом группы "Ливерпулем".

"Спартак" – "Ливерпуль" – 1:1

Голы: Фернандо, 23 – 1:0, Коутиньо, 31 – 1:1

"Спартак": Ребров (Селихов, 68), Ещенко, Таски, Кутепов, Боккетти, Джикия, Фернандо, Пашалич, Самедов (Роша, 90+3), Попов (Мельгарехо, 84), Л.Адриано

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Морено, Джан (Вейналдум, 73), Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Богдан Архипенко

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