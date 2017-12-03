Сенсация в пригороде Мадрида: "Хетафе" в меньшинстве наносит первое поражение "Валенсии"
Один из лидеров испанской Ла Лиги – "Валенсия" в рамках 14-го тура гостил в пригороде Мадрида – Хетафе, где базируется одноименный клуб. В случае победы над новичком дивизиона "Летучие мыши" приближались бы к ведущей команде чемпионата "Барселоне" на расстояние двух очков. Однако матч не сулил гостям легкой прогулки, ведь "городские" в родных стенах неплохо выступают в нынешнем сезоне.
Собственно, этот факт и подтвердили стартовые минуты матча. Игроки "Валенсии" лишь в дебюте встречи попытались играть первым номером. Но ничего путного создать не сумели. А вот "Хетафе" довольно спокойно выровнял игру, и до середины тайма владел видимой инициативой на поле.
Впрочем, именно гости создали два полумомента ближе к середине тайма. Оба случились со стандарта в исполнении Парехо. И каждый раз голкипер "городских" Висенте Гуайта с большим трудом переправлял мяч на угловой.
Казалось, переломным в этом матче должна стать 25 минута. Именно на ней ведущий полузащитник "Хетафе" Мауро Арамбарри получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече. Один из лидеров команды хозяев поля совершил два грубых нарушения в течение каких-то четырех минут. И три четверти матча "городским" предстояло играть в меньшинстве.
Однако визуально численное преимущество "Валенсии" не ощущалось. До конца тайма команды обменялись опасными эпизодами, не более. В составе команды Пепе Бордаласа мог отличиться Бруно после подачи с левого фланга, но мяч пролетел над перекладиной. А самый лучший момент для взятия ворот до перерыва случился у гостей на 39-й минуте. Пареха выполнил подачу на дальнюю штангу, где Солер находился совсем один. В касание пробил по воротам Карлос, но мяч пролетел в паре метрах от каркаса ворот Гуайты.
Удивительно, но вторую половину матча лучше начали игроки "Хетафе". Они уверенно продолжали владеть мячом, а на 51-й минуте просто обязаны были открывать счет. Молина сделал великолепный разрезающий пас на Анхеля Луиса, который вышел один на один с Нето, пробил в дальний угол, но круглый пролетел в считанных сантиметрах от штанги.
Только после этого гости завелись и заставили соперника прижаться к собственным воротам. Опасным был прострел Солера на Дзадзу, но последний не смог попасть по мячу. Похожую комбинацию провели Парехо и Гайя, снова адресую мяч итальянскому нападающему "Валенсии", но того опередил Бруно. Появилось ощущение, что рано или поздно "Летучие мыши" дожмут соперника. Но… мяч влетел в ворота команды Марселино. "Хетафе" провел редкий выпад и открыл счет. После подачи с левого фланга Паулиста выбил сферу головой за линию штрафной, откуда Бергара сильно пробил по воротам, мяч задел все того же Паулисту, и залетел в сетку ворот – 1:0.
Теперь гостям нужно было идти ва-банк. Терпеть поражение от новичка дивизиона, в составе которого, к тому же, было на одного игрока меньше, не входило в планы "Валенсии". Хороший шанс у "черно-белых" выровнять положение был на 74-й минуте. После заработанного стандарта на линии штрафной, Парехо выстрелил в штангу. А в следующей фазе атаки последовал навес во вратарскую, откуда Дзадза казалось бы бил наверняка, но мяч разминулся со створом ворот.
В концовке матча "Летучие мыши" продолжали безуспешно подбирать ключи к воротам Гуайты, а игроки "Хетафе" довольно уверенно отбивались, не забывая время от времени тревожить защитников "Валенсии" контригрой. В результате встреча так и завершилась минимальной победой "городских", которые значительно помогли представителям лидирующей четверки в Ла Лиге, остановив победную поступь "Валенсии".
"Хетафе" – "Валенсия" – 1:0
Гол: Бергара, 66.
"Хетафе": Гуайта, Дам.Суарес, Даконам, Бруно, Молинеро, Бергара, Арамбарри, Портильо, Дьедиу (Фажр, 72), Анхель (Оливера, 79), Молина (Ласен, 90+2).
"Валенсия": Нето, Гайя, Везу, Паулиста, Монтойя, Кондогбия (Начо Хиль, 46), Парехо, Солер, Перейра (Санти Мина, 63), Родриго, Дзадза.
Удаление: Арамбарри, 25.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Хетафе" – "Валенсия" – 1:0 (обзор)
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|Хетафе
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|Сельта Виго
|14
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|18
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