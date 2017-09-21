Сенсация в Санкт-Петербурге: "Динамо" выбивает "Зенит" из Кубка России

Питерские "Зенит" и "Динамо" последними вступили в борьбу на стадии 1/16 финала Кубка России. Из турнира уже вылетели на тот момент девять команд из РФПЛ, преодолеть барьер удалось лишь "Спартаку", "Рубину", "Ростову", "Амкару", "Тосно", а также "СКА-Хабаровску". Динамовцы намеревались продолжить традицию успешных выступлений команд из низших дивизионов, сотворив сенсацию на домашнем стадионе "Зенита".

Роберто Манчини выставил на игру дубль, выделялся в стартовом составе лишь Паредес, остальные игроки, пусть и очень опытные, в этом сезоне регулярно не играли, тем не менее, этот состав был очень боеспособен, лишь молодой Капленко не имел опыта больших матчей. Именно поэтому болельщики "Зенита" не испытывали особого беспокойства относительно исхода противостояния, однако на десятой минуте команда Манчини осталась в меньшинстве, когда Мевля получил красную карточку за фол последней надежды, остановив прорыв Барсова.

Динамовцы почувствовали, что у них появился отличный шанс обыграть именитого соперника, поэтому они активизировались, буквально заперев "Зенит" на его половине поля. Неплохо пробивал с дальней дистанции Барсов, но в створ не попал, остро простреливал в штрафную Кулишев, однако Соловьев не успел переправить игровой снаряд в ворота. Редкие атаки "Зенита" также заканчивались неплохими ударами, с дальней дистанции не попал в створ Нобоа, а с выстрелом Ригони в угол ворот справился Книга.

В концовке тайма "Динамо" усилило натиск на ворота "Зенита", создав четыре момента, два из которых завершились голами. Сначала Рогов пробивал в противоход Лодыгину, но тот успел сложиться и все же отразить мяч. "Динамо" не сдавалось и через три минуты распечатало вратаря "Зенита": после заброса Песегова Жирков не уследил за Кулишевым, который пробил с острого угла прямо под перекладину.

Следом уже Барсов нашел момент для удара с дальней дистанции – мяч пролетел рядом со штангой. Нападающий "Динамо" не успокоился и его усилия не прошли даром: Кулишев разрезал оборону "Зенита", Барсов ушел от Капленко, вышел на ворота и точно пробил в левый угол.

После перерыва "Динамо" не сумело развить свое преимущество, мячом завладел "Зенит", который довольно быстро сумел отыграть два мяча. Книга не справился с дальним ударом Паредеса в правый угол, а через две минуты Ригони головой сбросил игровой снаряд с левого края штрафной в центр на свободного Полоза, которому не составило труда переправить мяч в ворота.

В оставшееся время ближе к голу был "Зенит", Паредес снова стрелял под перекладину, но Книга мяч вытащил, также имел моменты Ригони, который с близкого расстояния пробил прямо во вратаря "Динамо", а затем после его прострела едва не срезал мяч в собственные ворота Бабенков.

Команды не сумели выявить победителя в основное время, в начале дополнительного Кузяев и Дриусси отлично били по воротам, но в створ так и не попали из выгодных позиций. В ответ Цвейба с нескольких метров пробивал после подачи углового, однако мяч попал в Кузяева.

До серии пенальти оставалось лишь девять минут, однако Капленко решил, дать шанс сопернику пробить одиннадцатиметровый с игры. Молодой игрок сбил в собственной штрафной Барсова, и арбитр указал на "точку". К мячу подошел Кулишев, который четко развел мяч и Лодыгина по разным углам.В оставшееся время "Зенит" ничего сделать не смог, команда Манчини вылетает из Кубка России на стадии 1/16 финала.

"Динамо" – "Зенит" 3:2

Голы: Кулишев, 37 – 1:0; Барсов, 43 – 2:0; Паредес, 60 – 2:1; Полоз, 62 – 2:2, Кулишев с пенальти, 112 – 3:2.

"Динамо": Книга, Бычков, Рогов (Коваленко, 84), Юрганов, Бабенков, Соловьев (Маркосов, 72), Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Цвейба, Барсов.

"Зенит": Лодыгин, Жирков (Кузяев, 55), Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Капленко, Паредес, Нобоа (Дзюба, 113), Полоз (Дриусси, 73), Ригони.

Удаление: Мевля, 10.

Вячеслав Горбачев

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