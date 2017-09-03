Сенсация в Тулузе: Люксембург удержал гостевую ничью с Францией
В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Франции на своем поле неожиданно сыграла вничью с Люксембургом.
Франция – Люксембург - 0:0
Франция: Льорис, Косьельни, Курзава, Сидибе, Умтити, Погба, Канте, Лемар, Жиру (Ляказетт, 60), Гризманн (Фекир, 81), Мбаппе (Коман, 59).
Люксембург: Жубер, Янс, Скендерович, Мальже, Мартинш Перейра, Яниш, Тилль, Филиппс, Тилль (Родригес, 59), Да Мота (Синани, 59), Турпель (Хольтер, 87).
Положение команд: Франция - 17, Швеция - 16, Голландия - 13, Болгария - 12, Люксембург, Беларусь - 5.
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