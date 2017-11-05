Сенсация в Вероне: "Наполи" потерял очки в матче с "Кьево"
Лидер Серии А "Наполи" в рамках 12 тура Серии А встретился в Вероне с "Кьево". Неаполитанцы до этой игры потеряли очки только в поединке с "Интером" и намеревались набрать очередные три очка, хозяева же собирались дать бой фавориту.
С первых минут "Кьево" включил высокий прессинг, не давая гостям расположиться на половине поля веронского клуба, но постепенно "Наполи" прижал соперника к воротам. Казалось, мяч находился только у игроков неаполитанского клуба, однако моментов у ворот Соррентино не возникало. "Кьево" расположился на своей половине и даже не думал об ответных атаках, сконцентрировавшись лишь на разрушении.
На 25 минуте "Наполи" все же удалось взломать оборону. Кальехон на скорости промчался по флангу, сместился в штрафную, а затем пробивал в дальний угол, но в створ не попал. Также пытался забить Инсинье, но дважды попал прямо во вратаря. Дальним ударом отметился и Гамшик, но мяч также полетел в руки Соррентино.
Больше "Наполи" в первой половине ничего создать не смог, а "Кьево" и не пытался. Во втором тайме картина игры не изменилась, гости владели инициативой, вот только клуб из "Вероны" стал играть активнее: Радованович мог забить с центра поля, увидев, что Сепе вышел из ворот – вратарь "Наполи" все же успел вернуться в створ и вытащить мяч из "девятки". Гости на это ответили ударом Мертенса, а затем выстрелом под перекладину от Гамшика – Сорренито продемонстрировал свою реакцию, переведя мяч на угловой.
Атаки "Наполи" продолжались, снова за счет индивидуальных действий прорвался к воротам Мертенс, но его удар отбил вратарь. Через минуту мимо ворот пробил Зелински. Время шло, а гости никак не могли забить, в итоге все завершилось финальным штурмом, но и он успеха не принес. Последний момент упустил Рауль Альбиоль, который прибежал в атаку и пробил с дальней дистанции мимо ворот.
"Наполи" потерял очки, этим воспользовался "Ювентус", который обыграл "Беневенто" и сократил отставание от неаполитанцев до одного пункта.
"Кьево" – "Наполи" 0:0
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Томович, Гамберини, Гобби, Хетемай, Радованов, Кастро, Бирса (Меджорини, 62), Инглезе, Депаоли (Бастьен, 75).
"Наполи": Сепе, Хюсай, Руй (Маджо, 68), Кулибали, Альбиоль, Аллан (Зелински, 73), Гамшик, Жоржиньо, Кальехон (Уна, 78), Инсинье, Мертенс.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: Обзор матча "Кьево" - "Наполи" | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|12
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|2
|Ювентус
|12
|31
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|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
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|Сампдория
|11
|23
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|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
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|10
|Аталанта
|12
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|11
|Кьево
|12
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|12
|Болонья
|12
|14
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|Удинезе
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|14
|Кальяри
|12
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|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
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|12
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|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0