Сенсация во Франции: ПСЖ проиграл "Страсбуру"

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Сенсация во Франции: ПСЖ проиграл "Страсбуру"

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде неожиданно уступил "Страсбуру" со счётом 1:2. Стоит отметить, что это первое поражение парижан в этом сезоне.

"Страсбур" – ПСЖ - 2:1

Голы: Да Кошта, 13 - 1:0, Мбаппе, 42 - 1:1, Баокен, 65 - 2:1.

"Страсбур": Камара (Укиджа, 72), Манган, Лала, Сека, Коне, Ахолу, Лиэнар, Мартен, Терье, Баокен (Саади, 82), Да Кошта (Гримм, 86).

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Пасторе (Ло Чельсо, 81), Рабьо, Дракслер (Верратти, 80), Ди Мария (Кавани, 75), Неймар, Мбаппе.

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