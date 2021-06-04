Сенси не поможет Италии на Евро-2020. Ему нашли замену

Фото: инстаграм Сенси

Хавбек сборной Италии Стефано Сенси пропустит Евро-2020.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, игрок "Интера" травмировался во время тренировки. Его заменит Маттео Пессина из "Аталанты".

В прошедшем сезоне Сенси провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.

На счету Пессины четыре гола и два ассиста в 40 матчах.

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