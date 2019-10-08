Сенси пропустит матчи сборной Италии из-за повреждения

"Интер" рассказал, как чувствует себя полузащитник команды Стефано Сенси.

По данным источника, у футболиста диагностировали растяжение приводящей мышцы правого бедра. Сенси получил травму в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:2). Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление.

Из-за повреждения хавбек пропустит матчи сборной Италии в рамках отбора на Евро-2020.

В этом сезоне 24-летний Сенси участвовал в 9 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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