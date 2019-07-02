Сенси стал игроком "Интера"

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Сенси стал игроком "Интера"

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Сассуоло" Стефано Сенси.

"Нерадзурри" арендовали 23-летнего футболиста до лета 2020 года за 5 миллионов евро с правом выкупа.

Сенси выступал за "Сассуоло" с 2016 года, сыграл 68 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

По разным данным, по окончании следующего сезона "Интер" сможет выкупить хавбека за сумму от 22 до 25 миллионов евро.

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