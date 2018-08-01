"Сент-Этьен" арендовал экс-защитника "Севильи"

Теги сент-этьентигрес уанлтимоти колодзейчак

"Сент-Этьен" арендовал экс-защитника "Севильи"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Тигреса" Тимоти Колодзейчака.

Французский клуб взял 26-летнего футболиста в аренду до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

Отметим, что ранее Колодзейчак выступал за такие известные клубы, как "Лион", "Ницца", "Севилья" и менхенгладбахская "Боруссия".

Не пропустите: "Сент-Этьен" продлил контракт с экс-игроком "Рубина". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов