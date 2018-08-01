"Сент-Этьен" арендовал экс-защитника "Севильи"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Тигреса" Тимоти Колодзейчака.

Французский клуб взял 26-летнего футболиста в аренду до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

Отметим, что ранее Колодзейчак выступал за такие известные клубы, как "Лион", "Ницца", "Севилья" и менхенгладбахская "Боруссия".

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