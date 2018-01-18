"Сент-Этьен" арендовал вингера "Вольфсбурга"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Вольфсбурга" Поля-Жоржа Нтепа.

Французский клуб арендовал 25-летнего футболиста до лета 2018 года без права выкупа.

В этом сезоне Нтеп сыграл за "Вольфсбург" всего 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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