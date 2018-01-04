"Сент-Этьен" близок к подписанию хавбека "Рубина"

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"Сент-Этьен" близок к подписанию хавбека "Рубина"Французский "Сент-Этьен" близок к подписанию полузащитника казанского "Рубина" Янну М'Вила, информирует RMC.

По сведениям источника, 27-летний хавбек уже согласовал условия личного соглашения с "зелеными". При этом, вполне вероятно, что ряды французского клуба футболист пополнит в качестве свободного агента, так как, скорее всего, из-за задолженности по зарплате перед игроком ФИФА аннулирует его контракт с "Рубином".

Напомним, "Валенсия" претендует на экс-защитника "Рубина". | soccernews.ru

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