"Сент-Этьен" близок к подписанию хавбека "Рубина"

Французский "Сент-Этьен" близок к подписанию полузащитника казанского "Рубина" Янну М'Вила, информирует RMC.

По сведениям источника, 27-летний хавбек уже согласовал условия личного соглашения с "зелеными". При этом, вполне вероятно, что ряды французского клуба футболист пополнит в качестве свободного агента, так как, скорее всего, из-за задолженности по зарплате перед игроком ФИФА аннулирует его контракт с "Рубином".

Напомним, "Валенсия" претендует на экс-защитника "Рубина". | soccernews.ru