"Сент-Этьен", "Бордо", "Анжер" и "Тулуза" одержали победы во 2-м туре Лиги 1

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"Сент-Этьен", "Бордо", "Анжер" и "Тулуза" одержали победы во 2-м туре Лиги 1

В рамках второго тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча.

"Кан" – "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Амума, 67 - 0:1.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Гильбер, Джику, Бесса, Авуну (Петерс, 72), Фере, Роделен, Делаплас, Базиль (Куаку, 59), Сантини.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Янко, Теофиль-Катрин, Пьер-Габриэль, Амума (Силва, 86), Сельнэс, Таннане (Дьони, 62), Эль-Хаджи (Маига, 77), Бамба, Дабо.


"Бордо" – "Метц" - 2:0

Голы: Вада, 44 - 1:0, Санкаре, 64 - 2:0.

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Лерагер, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада (Плашил, 80), Камано (Жонатан Кафу, 66), Менди (Лаборд, 85).

"Метц": Дидийон, Дианье, Ассу-Экотто, Ривьере, Бишевац (Ньяхате, 46), Поблете, Филиппс (Ньян, 72), Коад, Жуффре, Нгетте (Эн, 80), Ру.


"Амьен" – "Анжер" - 0:2

Голы: Кривелли, 27 - 0:1, Мангани, 56 - 0:2.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Дибасси, Сиссоко, Монкондюи, Фофана (Нгоссо, 82), Бодмер, Шаррье (Домпе, 62), Манзала, Какута, Койта (Лабо, 82).

"Анжер": Летелье, Павлович, Андре, Манко, Тома, Кулибали, Сантамария, Мангани, Капель (Токо-Экамби, 60), Суну (Фюльжени, 83), Кривелли (Гийом, 68).


"Тулуза" – "Монпелье" - 1:0

Гол: Дурмаз, 43 (пенальти) - 1:0.

"Тулуза": Лафон, Амьен Аду, Жюльен, Мубандже, Мишлен (Сомалиа, 32), Бодижер, Каюзак, Машаш (Саного, 78), Дурмаз, Делор, Тойвонен (Жан, 66).

"Монпелье": Лекомт, Руссийон, Конгре, Педру Мендеш, Мукиеле, Скири, Ласн, Мбенза, Камара (Агиляр, 75), Сьо (Нинга, 59), Бериго (Сессеньон, 46).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 2 6
2 Марсель 2 6
3 Сент-Этьен 2 6
4 Бордо 2 4
5 Анжер 2 4
6 Труа 2 4
7 Лилль 1 3
8 Генгам 1 3
9 ПСЖ 1 3
10 Монако 1 3
11 Тулуза 2 3
12 Монпелье 2 3
13 Ренн 2 1
14 Ницца 2 0
15 ФК Кан 2 0
16 Дижон 1 0
17 Метц 2 0
18 Нант 2 0
19 Страсбур 1 0
20 Амьен 2 0
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