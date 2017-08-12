"Сент-Этьен", "Бордо", "Анжер" и "Тулуза" одержали победы во 2-м туре Лиги 1
В рамках второго тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча.
"Кан" – "Сент-Этьен" - 0:1
Гол: Амума, 67 - 0:1.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Гильбер, Джику, Бесса, Авуну (Петерс, 72), Фере, Роделен, Делаплас, Базиль (Куаку, 59), Сантини.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Янко, Теофиль-Катрин, Пьер-Габриэль, Амума (Силва, 86), Сельнэс, Таннане (Дьони, 62), Эль-Хаджи (Маига, 77), Бамба, Дабо.
"Бордо" – "Метц" - 2:0
Голы: Вада, 44 - 1:0, Санкаре, 64 - 2:0.
"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Лерагер, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада (Плашил, 80), Камано (Жонатан Кафу, 66), Менди (Лаборд, 85).
"Метц": Дидийон, Дианье, Ассу-Экотто, Ривьере, Бишевац (Ньяхате, 46), Поблете, Филиппс (Ньян, 72), Коад, Жуффре, Нгетте (Эн, 80), Ру.
"Амьен" – "Анжер" - 0:2
Голы: Кривелли, 27 - 0:1, Мангани, 56 - 0:2.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Дибасси, Сиссоко, Монкондюи, Фофана (Нгоссо, 82), Бодмер, Шаррье (Домпе, 62), Манзала, Какута, Койта (Лабо, 82).
"Анжер": Летелье, Павлович, Андре, Манко, Тома, Кулибали, Сантамария, Мангани, Капель (Токо-Экамби, 60), Суну (Фюльжени, 83), Кривелли (Гийом, 68).
"Тулуза" – "Монпелье" - 1:0
Гол: Дурмаз, 43 (пенальти) - 1:0.
"Тулуза": Лафон, Амьен Аду, Жюльен, Мубандже, Мишлен (Сомалиа, 32), Бодижер, Каюзак, Машаш (Саного, 78), Дурмаз, Делор, Тойвонен (Жан, 66).
"Монпелье": Лекомт, Руссийон, Конгре, Педру Мендеш, Мукиеле, Скири, Ласн, Мбенза, Камара (Агиляр, 75), Сьо (Нинга, 59), Бериго (Сессеньон, 46).
Не пропустите: Второе подряд поражение Раньери: "Марсель" на выезде дожал "Нант". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фактор Неймара: дебютирует ли бразилец за ПСЖ в матче против "Генгама"?
-
"Ювентус" и "Лацио" разыграют Суперкубок Италии
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Тосно"
-
"Красные дьяволы" вступают в бой: "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм"
-
Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками
Лента новостей
-
"Ксамакс" победил 21:0 в Кубке Швейцарии и установил рекорд страны
-
Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"
-
"Ливерпуль" отказал "Ювентусу" в продаже Джана
-
"Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро
-
Отличный гол Вильи в МЛС
-
Руни: "Прекрасный дебют, лучше и быть не могло"
-
Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты
-
Благодаря переходу Паулиньо в "Барселону" заработают семь клубов
-
Мор не перейдет в "Интер"
-
Во что превратился "Манчестер Юнайтед" после ухода Сэра Алекса в одной картинке
-
Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере"
-
Моуринью: "Я хотел видеть Матича в "МЮ" еще год назад"
-
"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Баркли
-
Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке"
-
"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро
-
Акинфеев и Игнашевич установили рекорды по числу побед над "Спартаком"
-
В клубном магазине "Ливерпуля" отклеили постер Коутиньо
-
Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход Неймара
-
"Анжи" подтвердил отставку Григоряна
-
Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите"