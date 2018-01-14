"Сент-Этьен" добился победы над "Тулузой"

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"Сент-Этьен" добился победы над "Тулузой"

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" победил "Тулузу". Победу хозяевам принесли голы Роберт Берич и Ассан Дьюссе. Благодаря этой победе "Сент-Этьен" поднялся на 14 место. "Тулуза" осталась на 18-й позиции.

"Сент-Этьен" – "Тулуза" - 2:0 (1:0)
Голы: Берич, 45 (с пенальти) - 1:0, Дьюссе, 86 - 2:0

"Сент-Этьен": Мулен, Перрен, Силва, Теофиль-Катрин, Лакруа, Кабелла, Дабо, Амума (Эль-Хаджи, 57), Пажо (Сельнэс, 11), Бамба, Берич (Монне-Паке, 76).

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Диоп, Амьен Аду, Силла, Имбула (Саного, 69), Блен, Сомалиа (Дурмаз, 76), Сангаре, Градель, Делор (Жан, 60).

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