"Сент-Этьен" добыл победу над "Страсбуром"

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"Сент-Этьен" добыл победу над "Страсбуром"

В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" одержал победу над "Страсбуром".

Благодаря победе "Сент-Этьен" сместил "Ниццу" с первого места.

"Сент-Этьен" - "Страсбур" 2:0

Голы: Буанга (пен), 57 - 1:0, Камара, 82 - 2:0

"Сент-Этьен": Мулен, Фофана, Дебюши, Масон, Колодзейчак, Буанга (Монне-Паке, 87), Аушиш (Гурна-Дуат, 87), Норден (Аби, 52), Неу Нупа (Юссуф, 72), Амума (Ривера, 72), Камара.

"Страсбур": Камара, Митрович, Каси, Джику, Симакан, Белльгард (Лиэнар, 67), Сиссоко (Томассон, 81), Лала, Ажорк, Зои (Шахири, 61), Уорис (Саади, 80).

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