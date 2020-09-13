"Сент-Этьен" добыл победу над "Страсбуром"
В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" одержал победу над "Страсбуром".
Благодаря победе "Сент-Этьен" сместил "Ниццу" с первого места.
"Сент-Этьен" - "Страсбур" 2:0
Голы: Буанга (пен), 57 - 1:0, Камара, 82 - 2:0
"Сент-Этьен": Мулен, Фофана, Дебюши, Масон, Колодзейчак, Буанга (Монне-Паке, 87), Аушиш (Гурна-Дуат, 87), Норден (Аби, 52), Неу Нупа (Юссуф, 72), Амума (Ривера, 72), Камара.
"Страсбур": Камара, Митрович, Каси, Джику, Симакан, Белльгард (Лиэнар, 67), Сиссоко (Томассон, 81), Лала, Ажорк, Зои (Шахири, 61), Уорис (Саади, 80).
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|Страсбур
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|11
|Анжер
|28
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|12
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|28
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|Нант
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|Брест
|28
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|16
|Дижон
|28
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|28
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|28
|27
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|Амьен
|28
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|20
|Тулуза
|28
|13