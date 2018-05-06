"Сент-Этьен" дома уступил "Бордо"

Теги сент-этьенбордо

"Сент-Этьен" дома уступил "Бордо"В матче 36-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на своем поле уступил "Бордо".

"Сент-Этьен" - "Бордо" - 1:3

Голы: Кабелла, 28 - 1:0 (пенальти), Санкаре, 30 - 1:1, Кунде, 36 - 1:2, Малком, 90+4 - 1:3.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Перрен, Да Силва, Сельнэс (Бамба, 46), М'Вила, Амума, Кабелла, Монне-Паке (Нтеп де Мадиба, 62), Берич.

"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло, Кунде, Пундже, Лераджер, Мейте (Левчук, 85), Санкаре (Плашил, 42), Малком, Брэйтуэйт, Камано (Кафу, 76).

Не пропустите: Софи Роуз - самая горячая девушка апреля. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов