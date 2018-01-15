"Сент-Этьен" хочет арендовать защитника "Арсенала"

"Сент-Этьен" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Матье Дебюши, сообщает Telefoot.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 32-летнего футболиста, срок контракта которого с "канонирами" истекает летом 2018 года, а по окончании сезона заключить с ним полноценное соглашение.

Впрочем, "Арсенал" вполне может заблокировать этот переход, так как рассчитывает включить Дебюши в сделку по защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу. | http://soccernews.ru