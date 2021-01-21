"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"

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"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"

"Сент-Этьен" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Жан-Клеру Тодибо, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. При этом "Сент-Этьен" хочет, чтобы каталонцы продолжали платить игроку часть зарплаты.

В нынешнем сезоне 21-летний Тодибо выступает на правах аренды за "Бенфику", но провел за португальский клуб всего один матч.

"Барселона" купила Тодибо в январе 2019 у "Тулузы" за 1 миллион евро. Всего он провел за каталонский клуб пять матчей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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