"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"
"Сент-Этьен" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Жан-Клеру Тодибо, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. При этом "Сент-Этьен" хочет, чтобы каталонцы продолжали платить игроку часть зарплаты.
В нынешнем сезоне 21-летний Тодибо выступает на правах аренды за "Бенфику", но провел за португальский клуб всего один матч.
"Барселона" купила Тодибо в январе 2019 у "Тулузы" за 1 миллион евро. Всего он провел за каталонский клуб пять матчей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Парма" нацелилась на защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании
-
1
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
Гол Роналду принес "Ювентусу" Суперкубок Италии
-
"Аякс" в упорной борьбе вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
-
"Ростов" нацелился на Гулиева
-
Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"
-
Один из руководителей "Локомотива" покинул клуб. Семин называл его продавцом обоев
-
"Оренбург" подписал украинского хавбека
-
Дубль Виллиана Жозе вывел "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Арсенал" нацелился на Эдегора
-
Хендрикс отказал нескольким клубам ради перехода в "Спартак"
-
"Рубин" усилился бывшим тренером "Халл Сити"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ
-
"Шальке" проиграл "Кельну", пропустив решающий гол на 93-й минуте
-
Кроос назвал причину провала Лопетеги в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14