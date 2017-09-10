"Сент-Этьен" и "Анжер" разошлись миром

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"Сент-Этьен" и "Анжер" разошлись миромСегодня в матче 5-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" в родных "стенах" сыграл вничью с "Анжером".

"Сент-Этьен" - "Анжер" - 1:1

Голы: Кабелла, 1 - 1:0, Мангани, 9 - 1:1.

Удаления: Пажо, 49 ("Сент-Этьен"), Кривелли, 84 ("Анжер").

Напомним, вчера "Ницца" разгромила "Монако"

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5 Бордо 5 9
6 ФК Кан 5 9
7 Анжер 5 7
8 Нант 5 7
9 Тулуза 5 7
10 Марсель 5 7
11 Ницца 5 6
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