"Сент-Этьен" и "Анжер" разошлись миром

Сегодня в матче 5-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" в родных "стенах" сыграл вничью с "Анжером".

"Сент-Этьен" - "Анжер" - 1:1

Голы: Кабелла, 1 - 1:0, Мангани, 9 - 1:1.

Удаления: Пажо, 49 ("Сент-Этьен"), Кривелли, 84 ("Анжер").

Напомним, вчера "Ницца" разгромила "Монако".