"Сент-Этьен" и "Бордо" не выявили победителя в матче чемпионата Франции

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"Сент-Этьен" и "Бордо" не выявили победителя в матче чемпионата Франции

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" и "Бордо" сыграл вничью со счетом 1:1. На 65-й минуте счет открыл Джош Манджа, но через несколько минут равновесие восстановил Дени Буанга.

"Сент-Этьен" остался на 17-м месте и опережает зону вылета на три очка. "Бордо" вышел на 12-ю позицию.

"Сент-Этьен" – "Бордо" - 1:1 (0:0)
Голы: Маджа, 65 - 0:1, Буанга, 68 - 1:1

"Бордо": Костиль, Сабали, Косьельни, Бенито, Мешер, Адли (Камано, 82), Отавио, Калу (Хван Ый Чжо, 72), Аит-Беннассер (Пардо, 63), Уден, Маджа.

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