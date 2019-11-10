"Сент-Этьен" и "Монпелье" добыли победы в Лиге 1

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"Сент-Этьен" и "Монпелье" добыли победы в Лиге 1

Представляем результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1.

"Ренн" - "Амьен" 3:1

Голы: Гирасси, 35 - 0:1, Юну, 39 - 1:1, Ньянг, 62 - 2:1, Рафинья (пен), 79 - 3:1

"Ренн": Менди, Морель, Ньяньон, Да Сильва, Траоре, Гбоо (Дель Кастийо, 61), Буриго, Юну (Желен, 90), Камавинга, Рафинья, Ньянг (Сьебатшо, 90).

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Калабрези, Шеджу, Алеэсами, Монкондюи (Ньяоре, 80), Какута, Мендоса, Зунгу (Бодмер, 86), Отеро (Аколо, 59), Гирасси.


"Монпелье" - "Тулуза" 3:0

Голы: Лаборд, 43 - 1:0, Ле Таллек, 59 - 2:0, Саванье, 75 - 3:0

"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Коцца, Ойонго, Саванье (Ристич, 82), Ле Таллек (Самбия, 63), Шотар, Илтон, Лаборд (Камара, 86), Делор.

"Тулуза": Рене, Силла, Амьян, Диарра, Изима-Мирен, Доссеви (Саид, 67), Венкер (Кулурис, 46), Сангаре, Коне, Градель (Буагар, 78), Саного.


"Нант" - "Сент-Этьен" 2:3

Голы: Блас, 14 - 1:0, Трауко, 22 - 1:1, Луза, 26 - 2:1, Буанга, 34 - 2:2, Буанга, 67 - 2:3

"Нант": Лафон, Паллуа, Траоре (Мутуссами, 79), Базила, Жиротто, Луза, Туре, Блас (Юан, 86), Бенавенте (Бамба, 70), Саймон, Кулибали.

"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Дебюши, Буанга (Диуссе, 81), Камара, Будебуз (Норден, 68), Амума (Хазри, 57), Онора, Юссуф.

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1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Анжер Анжер 13 21
3 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
4 Лилль Лилль 13 19
5 Монпелье Монпелье 13 19
6 Бордо Бордо 13 19
7 Реймс Реймс 13 19
8 Нант Нант 13 19
9 Марсель Марсель 12 19
10 Ренн Ренн 12 18
11 Монако Монако 13 18
12 Брест Брест 13 17
13 Ницца Ницца 13 17
14 Лион Лион 12 16
15 Амьен Амьен 13 16
16 Страсбур Страсбур 13 15
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