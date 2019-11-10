"Сент-Этьен" и "Монпелье" добыли победы в Лиге 1
Представляем результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1.
"Ренн" - "Амьен" 3:1
Голы: Гирасси, 35 - 0:1, Юну, 39 - 1:1, Ньянг, 62 - 2:1, Рафинья (пен), 79 - 3:1
"Ренн": Менди, Морель, Ньяньон, Да Сильва, Траоре, Гбоо (Дель Кастийо, 61), Буриго, Юну (Желен, 90), Камавинга, Рафинья, Ньянг (Сьебатшо, 90).
"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Калабрези, Шеджу, Алеэсами, Монкондюи (Ньяоре, 80), Какута, Мендоса, Зунгу (Бодмер, 86), Отеро (Аколо, 59), Гирасси.
"Монпелье" - "Тулуза" 3:0
Голы: Лаборд, 43 - 1:0, Ле Таллек, 59 - 2:0, Саванье, 75 - 3:0
"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Коцца, Ойонго, Саванье (Ристич, 82), Ле Таллек (Самбия, 63), Шотар, Илтон, Лаборд (Камара, 86), Делор.
"Тулуза": Рене, Силла, Амьян, Диарра, Изима-Мирен, Доссеви (Саид, 67), Венкер (Кулурис, 46), Сангаре, Коне, Градель (Буагар, 78), Саного.
"Нант" - "Сент-Этьен" 2:3
Голы: Блас, 14 - 1:0, Трауко, 22 - 1:1, Луза, 26 - 2:1, Буанга, 34 - 2:2, Буанга, 67 - 2:3
"Нант": Лафон, Паллуа, Траоре (Мутуссами, 79), Базила, Жиротто, Луза, Туре, Блас (Юан, 86), Бенавенте (Бамба, 70), Саймон, Кулибали.
"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Дебюши, Буанга (Диуссе, 81), Камара, Будебуз (Норден, 68), Амума (Хазри, 57), Онора, Юссуф.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Анжер
|13
|21
|3
|Сент-Этьен
|13
|21
|4
|Лилль
|13
|19
|5
|Монпелье
|13
|19
|6
|Бордо
|13
|19
|7
|Реймс
|13
|19
|8
|Нант
|13
|19
|9
|Марсель
|12
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|12
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11