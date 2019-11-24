"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1

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"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1

В 14-м туре французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Монпелье".

"Сент-Этьен" - "Монпелье" 0:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Мукуди, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Юссуф, Камара, Норден, Буанга (Indjai Correia, 82), Онора, Будебуз (Бенхедим, 60).

"Монпелье": Рульи, Ойонго, Конгре, Педру Мендеш, Илтон, Саванье (Самбия, 89), Ле Таллек, Шотар, Суке, Делор, Лаборд (Молле, 78).

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