"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1
В 14-м туре французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Монпелье".
"Сент-Этьен" - "Монпелье" 0:0
"Сент-Этьен": Рюффье, Мукуди, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Юссуф, Камара, Норден, Буанга (Indjai Correia, 82), Онора, Будебуз (Бенхедим, 60).
"Монпелье": Рульи, Ойонго, Конгре, Педру Мендеш, Илтон, Саванье (Самбия, 89), Ле Таллек, Шотар, Суке, Делор, Лаборд (Молле, 78).
Читайте также: "Монако" с Головиным проиграл "Бордо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
-
"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"
-
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"
-
"Рубин" может уволить Шаронова
-
Тренер, любящий пиво, капитан с тяжелой судьбой и курс на "британизацию": как "Шеффилд Юнайтед" стал одним из открытий нынешнего сезона АПЛ?
Лента новостей
-
"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"
-
Мойес может вернуться в "Эвертон"
-
1
"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"
-
"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
-
"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ
-
1
Полузащитник "Ростова" сломал ногу в игре с "Динамо", но арбитр не показал нарушавшему карточки
-
В "Краснодаре" назвали диагноз Мануэла Фернандеша
-
"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"
-
"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги
-
Сульшер рассказал, чего стоит ждать от "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно
-
"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"
-
"Рома" и "Лацио" добыли победы в своих матчах, "Фиорентина" проиграла "Вероне"
-
4
Экс-игрок "Ливерпуля" о приходе Моуринью в "Тоттенхэм": "Это настоящее футбольное безумие"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за игрока "Ромы"
-
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"
-
"Атлетик" на выезде одолел "Осасуну"
-
1
Павлюченко о Шюррле: "Роналду и Месси могут приехать в Россию и не заиграть"
-
Роналду вернулся к тренировкам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Бордо
|14
|22
|4
|Марсель
|13
|22
|5
|Сент-Этьен
|13
|21
|6
|Реймс
|14
|20
|7
|Нант
|14
|20
|8
|Лион
|14
|19
|9
|Монпелье
|13
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11