"Сент-Этьен" и "Нант" разошлись миром

Теги сент-этьеннант

"Сент-Этьен" и "Нант" разошлись миром

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Нантом". Счет в первом тайме открыл Венсан Пажо, но во второй половине равновесие восстановил Эмилиано Сала.

"Сент-Этьен" – "Нант" - 1:1 (1:0)
Голы: Пажо, 38 - 1:0, Сала, 61 - 1:1

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Мбенге, Янко, Перрен (Лакруа, 56), Пажо, Сельнэс, Бамба (Тофт-Содерлунд, 79), Дабо, Монне-Паке (Кабелла, 69), Дьони.

"Нант": Тэтэрушану, Авазьем, Джиджи, Дюбуа, Диего Карлос (Лукас Лима, 46), Томассон, Ронжье (Нгом, 46), Туре, Эль-Ганасси (Андрей Жиротто, 74), Сала, Бамму.

Не пропустите: Неймар согласился перейти в "Реал" в 2019 году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 16 41
2 Лион 16 32
3 Монако 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 16 23
8 Монпелье 16 22
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Сент-Этьен 16 20
13 Ницца 16 20
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
16 Страсбур 16 18
17 Лилль 16 18
18 Тулуза 16 16
19 Анжер 16 14
20 Метц 16 4
Полная таблица

топ-5 тегов