"Сент-Этьен" и "Нант" разошлись миром

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Нантом". Счет в первом тайме открыл Венсан Пажо, но во второй половине равновесие восстановил Эмилиано Сала.

"Сент-Этьен" – "Нант" - 1:1 (1:0)

Голы: Пажо, 38 - 1:0, Сала, 61 - 1:1

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Мбенге, Янко, Перрен (Лакруа, 56), Пажо, Сельнэс, Бамба (Тофт-Содерлунд, 79), Дабо, Монне-Паке (Кабелла, 69), Дьони.

"Нант": Тэтэрушану, Авазьем, Джиджи, Дюбуа, Диего Карлос (Лукас Лима, 46), Томассон, Ронжье (Нгом, 46), Туре, Эль-Ганасси (Андрей Жиротто, 74), Сала, Бамму.

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