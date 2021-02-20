"Сент-Этьен" и "Реймс" поделили очки в 26-м туре Лиги 1

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на своём поле сыграл вничью с "Реймсом" со счётом 1:1.

Голы в этом матче забивали Эль-Билаль Туре и Шарль Аби.

"Сент-Этьен" – "Реймс" - 1:1

Голы: 0:1 – 72 Туре, 1:1 – 89 Аби.

"Сент-Этьен": Мулен, Дебюши, Мукуди, Сиссе, Трауко, Неу Нупа, Гурна-Дуат (Аушиш, 46), Камара (Юссуф, 79), Буанга, Хазри (Норден, 46), Модест (Аби, 59).

"Реймс": Райкович, Фас, Фоке, Конан, Мунеци, Бериша, Кассама, Кутеса (Думбия, 59), Зенели (Туре, 60), Мбуку, Диа (Драмме, 80).

Набрав одно очко, "Реймс" остался на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, а "Сент-Этьен" поднялся на одну строчку - с 15-й на 14-ю.

Не пропустите: "Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1. | http://soccernews.ru