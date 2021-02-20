"Сент-Этьен" и "Реймс" поделили очки в 26-м туре Лиги 1
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на своём поле сыграл вничью с "Реймсом" со счётом 1:1.
Голы в этом матче забивали Эль-Билаль Туре и Шарль Аби.
"Сент-Этьен" – "Реймс" - 1:1
Голы: 0:1 – 72 Туре, 1:1 – 89 Аби.
"Сент-Этьен": Мулен, Дебюши, Мукуди, Сиссе, Трауко, Неу Нупа, Гурна-Дуат (Аушиш, 46), Камара (Юссуф, 79), Буанга, Хазри (Норден, 46), Модест (Аби, 59).
"Реймс": Райкович, Фас, Фоке, Конан, Мунеци, Бериша, Кассама, Кутеса (Думбия, 59), Зенели (Туре, 60), Мбуку, Диа (Драмме, 80).
Набрав одно очко, "Реймс" остался на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, а "Сент-Этьен" поднялся на одну строчку - с 15-й на 14-ю.
Не пропустите: "Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России
-
Тухель объяснил обратную замену Хадсона-Одои
-
Куман прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Холанду
-
"Уфа" договорилась об аренде Урунова
-
"Сток Сити" расстался со старожилой клуба
-
Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах
-
Сын экс-капитана "Эвертона" перебрался в систему "Ливерпуля"
-
1
"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"
-
"Сент-Этьен" и "Реймс" поделили очки в 26-м туре Лиги 1
-
1
"Рубин" отдал в аренду "Тамбову" 20-летнего нападающего
-
СМИ выяснили, как "Ювентус" упустил шанс подписать Мбаппе и Холанда
-
У хавбека "Зенита" обнаружили коронавирус
-
Куман прокомментировал конфликт Пике и Гризманна во время матча с ПСЖ
-
Рэшфорд рассказал о влиянии на его игру Роналду и Руни
-
"Тамбов" ждёт футболистов из трёх клубов РПЛ
-
"Реал" расследует большое количеств травм в команде
-
"Милан" теряет Манджукича
-
Влашич назвал любимого испанского игрока
-
"Краснодар" отзаявил защитника Рамиреса
-
"Реал" мог приобрести Холанда за 8 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13