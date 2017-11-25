"Сент-Этьен" и "Страсбур" сильнейшего не выявили
В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" в родных стенах сыграл вничью со "Страсбуром".
"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2
Голы: Эрнани, 41 - 1:0, Ахолу, 44 - 1:1, Монне-Паке, 56 - 2:1, Мартен, 63 (пенальти) - 2:2.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Погба, Пьер-Габриэль (Янко, 80), Теофиль-Катрин, Эрнани, Эль-Хаджи, Бамба, Пажо (Маига, 86), Монне-Паке, Тофт-Содерлунд (Дьони, 72).
"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Мартен (Ногейра, 88), Ахолу, Лиэнар, Гримм (Баокен, 64), Терье, Да Кошта (Блайяк, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|13
|23
|6
|Сент-Этьен
|14
|19
|7
|ФК Кан
|13
|19
|8
|Монпелье
|13
|17
|9
|Бордо
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Амьен
|13
|15
|13
|Дижон
|13
|15
|14
|Труа
|13
|15
|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Анжер
|13
|14
|17
|Ницца
|13
|14
|18
|Страсбур
|14
|14
|19
|Лилль
|13
|12
|20
|Метц
|13
|4