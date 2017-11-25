"Сент-Этьен" и "Страсбур" сильнейшего не выявили

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"Сент-Этьен" и "Страсбур" сильнейшего не выявили

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" в родных стенах сыграл вничью со "Страсбуром".

"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2

Голы: Эрнани, 41 - 1:0, Ахолу, 44 - 1:1, Монне-Паке, 56 - 2:1, Мартен, 63 (пенальти) - 2:2.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Погба, Пьер-Габриэль (Янко, 80), Теофиль-Катрин, Эрнани, Эль-Хаджи, Бамба, Пажо (Маига, 86), Монне-Паке, Тофт-Содерлунд (Дьони, 72).

"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Мартен (Ногейра, 88), Ахолу, Лиэнар, Гримм (Баокен, 64), Терье, Да Кошта (Блайяк, 83).

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