"Сент-Этьен" и "Вольфсбург" закончили ничьей, "Александрия" и "Гент" обменялись голами

"Сент-Этьен" и "Вольфсбург" закончили результативной ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

В другом матче группы I "Александрия" и "Гент" закончили с таким же результатом..

"Сент-Этьен" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Колодзейчак, 13 - 1:0, Виллиам, 15 - 1:1.

"Сент-Этьен": Мулен, Дебюши (Мукуди, 60), Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Хазри (Аби, 86), Юссуф, Амума, Берич (Буанга, 65), Норден.

"Вольфсбург": Перван, Брума, Кнохе, Руссийон (Штеффен, 83), Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус, Брекало (Жуан Виктор, 72), Вегхорст (Нмеча, 60).

Предупреждения: Берич, 40. Арнольд, 50. Брума, 84.

"Александрия" - "Гент" - 1:1 (0:1)

Голы: Депуатр, 6 - 0:1, Ситало, 60 - 1:1.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Лучкевич (Безбородько, 86), Банада, Ковалец (Довгий, 75), Третьяков, Ситало (Шастал, 80).

"Гент": Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Кубо, 89), Депуатр (Квилитая, 85), Давид.

Таким образом у "Гента" и "Вольфсбурга" по 4 балла, у "Александрии" и "Сент-Этьена" по 1 очку.

Следующие матчи команд состоятся 24 октября и начнутся - в 19:55 (мск).

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