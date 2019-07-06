"Сент-Этьен" купил защитника "Барселоны"

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"Сент-Этьен" купил защитника "Барселоны"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Барселоны" Серджи Паленсии.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Она может увеличиться ещё на 1 миллион за счёт бонусов.

23-летний испанец заключил с французским клубом контракт до лета 2023 года.

Паленсия - воспитанник "Барселоны". За основу "блауграны" он дебютировал в марте 2018 года.

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