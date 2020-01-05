"Сент-Этьен", "Лилль" и "Монпелье" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

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"Сент-Этьен", "Лилль" и "Монпелье" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

"Сент-Этьен" обыграл "Бастии-Борго" в матче 1/32 финала Кубка Франции.

В параллельных встречах турнира "Лилль" выиграл у "Раон л`Этап", а "Монпелье" был сильнее "Реймс Сент-Анн".

"Бастия-Борго" - "Сент-Этьен" - 0:3 (0:2)

Голы: Норден, 33 - 0:1, Фофана, 45+1 - 0:2, Норден, 90+4 - 0:3.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Колодзейчак, 60), Перрен, Паленсия, Фофана, Будебуз, Хазри (Инджай Коррея, 66), Диуссе (Кабай, 84), Камара, Норден, Аби.

"Раон л`Этап" - "Лилль" - 2:3 (0:1)

Голы: Араужу, 14 - 0:1, Жозе Фонти, 47 - 0:2, Реми, 63 - 0:3, Дюмини, 76 - 1:3, Ассиду, 83 (с пенальти) - 2:3.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Зеки Челик, Мандава, Ренату Санчеш, Шека, Сумаре (Тиагу Майа, 72), Реми (Осимен, 77), Бамба, Араужу.

"Реймс Сент-Анн" - "Монпелье" - 0:1 (0:1)

Гол: Илтон, 6.

"Монпелье": Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ристич, Суарес (Ферри, 70), Ле Таллек, Самбия, Шотар, Делор, Лаборд.

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