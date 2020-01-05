"Сент-Этьен", "Лилль" и "Монпелье" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
"Сент-Этьен" обыграл "Бастии-Борго" в матче 1/32 финала Кубка Франции.
В параллельных встречах турнира "Лилль" выиграл у "Раон л`Этап", а "Монпелье" был сильнее "Реймс Сент-Анн".
"Бастия-Борго" - "Сент-Этьен" - 0:3 (0:2)
Голы: Норден, 33 - 0:1, Фофана, 45+1 - 0:2, Норден, 90+4 - 0:3.
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Колодзейчак, 60), Перрен, Паленсия, Фофана, Будебуз, Хазри (Инджай Коррея, 66), Диуссе (Кабай, 84), Камара, Норден, Аби.
"Раон л`Этап" - "Лилль" - 2:3 (0:1)
Голы: Араужу, 14 - 0:1, Жозе Фонти, 47 - 0:2, Реми, 63 - 0:3, Дюмини, 76 - 1:3, Ассиду, 83 (с пенальти) - 2:3.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Зеки Челик, Мандава, Ренату Санчеш, Шека, Сумаре (Тиагу Майа, 72), Реми (Осимен, 77), Бамба, Араужу.
"Реймс Сент-Анн" - "Монпелье" - 0:1 (0:1)
Гол: Илтон, 6.
"Монпелье": Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ристич, Суарес (Ферри, 70), Ле Таллек, Самбия, Шотар, Делор, Лаборд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12