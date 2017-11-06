"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5 (обзор)

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"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 12-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Сент-Этьеном" (5:0).

Видео: "Сент-Этьен" – "Лион".

 

Не пропустите: "Лион" разгромил в гостях "Сент-Этьен". | http://soccernews.ru

 

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2 Монако 12 28
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 12 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
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