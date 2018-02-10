"Сент-Этьен" – "Марсель" - 2:2 (обзор)

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"Сент-Этьен" – "Марсель" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Марселем".

Не пропустите: "Марсель" теряет очки в матче с "Сент-Этьеном". | http://soccernews.ru

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7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
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10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 25 30
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14 Страсбур 24 27
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