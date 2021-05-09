"Сент-Этьен" минимально обыграл "Марсель"

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"Сент-Этьен" минимально обыграл "Марсель"Фото: инстаграм "Сент-Этьена"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура Лиги 1 "Сент-Этьен" на своем поле минимально обыграл "Олимпик" Марсель благодаря голу Нордена.

"Сент-Этьен" — "Марсель" — 1:0 (1:0)

Гол: Норден, 43.

"Сент-Этьен": Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди (Колодзейчак, 27), М.Камара, Нейу, Хазри (Гурна-Дуат, 69), Буанга (Юссуф, 86), Норден (Аушиш, 69), Аби (Амума, 69).

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар (Сакаи, 61), Лирола, Б.Камара (Ронжье, 61), Балерди, Гей, Пайет, Товен (Бенедетто, 83), Милик, Луис Энрике.

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