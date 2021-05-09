"Сент-Этьен" минимально обыграл "Марсель"
Фото: инстаграм "Сент-Этьена"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура Лиги 1 "Сент-Этьен" на своем поле минимально обыграл "Олимпик" Марсель благодаря голу Нордена.
"Сент-Этьен" — "Марсель" — 1:0 (1:0)
Гол: Норден, 43.
"Сент-Этьен": Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди (Колодзейчак, 27), М.Камара, Нейу, Хазри (Гурна-Дуат, 69), Буанга (Юссуф, 86), Норден (Аушиш, 69), Аби (Амума, 69).
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар (Сакаи, 61), Лирола, Б.Камара (Ронжье, 61), Балерди, Гей, Пайет, Товен (Бенедетто, 83), Милик, Луис Энрике.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
|28
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|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13