"Сент-Этьен" – "Монако" - 0:4 (обзор)

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"Сент-Этьен" – "Монако" - 0:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" в гостях громит "Сент-Этьен". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 17 44
2 Монако 18 38
3 Лион 17 35
4 Марсель 17 35
5 Нант 17 27
6 Ренн 17 25
7 Монпелье 17 23
8 Ницца 17 23
9 ФК Кан 17 23
10 Генгам 17 22
11 Амьен 17 21
12 Страсбур 17 21
13 Дижон 17 21
14 Бордо 17 20
15 Сент-Этьен 18 20
16 Тулуза 17 19
17 Труа 17 18
18 Лилль 17 18
19 Анжер 17 15
20 Метц 17 5
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